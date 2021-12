Apple: iPhone 6 Plus verso l’obsolescenza, ecco cosa succederà

Lanciato sul mercato nel 2014, l’iPhone 6 Plus aveva fatto a suo tempo da apripista alla produzione di smartphone dallo schermo più ampio, grazie al suo (allora) sorprendente pannello display da 5,5 pollici. Come si può facilmente dedurre dal mercato della telefonia di oggi questa tendenza continua tutt’ora, ma per l’iPhone 6 Plus è giunto il momento di andare in pensione.

A dare l’annuncio è la stessa azienda, che in una nota interna divulgata dalla testata MacRumors conferma che, alla fine del 2021, l’iPhone 6 Plus entrerà a fare parte dei prodotti “vintage”. Ricordiamo che Apple definisce “vintage” un device che è uscito dal listino da cinque anni, com’è appunto accaduto all’iPhone 6 Plus, la cui vendita è terminata già nel 2016.

I device vintage continuano in ogni caso a funzionare correttamente, compatibilità con le applicazioni permettendo, e possono essere riparati per altri due anni presso gli Apple Store e i centri di riparazione convenzionati Apple, sempre che le parti di ricambio siano disponibili.

La strada per l’obsolescenza dell’iPhone 6 Plus inizierà quindi presto, ma si completerà solo tra due anni: allo scoccare del 31 dicembre 2023, sette anni dopo l’uscita dal listino di vendita, lo smartphone non sarà più riparabile presso i circuiti ufficiali e gli utenti ancora in possesso dovranno affidarsi a riparazioni autonome o presso centri indipendenti.

Con l’iPhone 6 e 6 Plus Apple aveva portato sul mercato una serie di innovazioni che persistono tutt’ora: oltre al già citato display più ampio, questi smartphone sono stati i primi a supportare il sistema di pagamento wireless Apple Pay.

Le strade dell’iPhone 6 base e della sua controparte Plus si erano già divise nel 2016, quando Apple decise di interrompere la vendita dell’iPhone 6 Plus: il motivo per cui l’iPhone 6 andrà “in pensione” più tardi è dovuto proprio alla sua permanenza in listino, che arriva in alcuni mercati addirittura fino al 2018 nella versione con spazio di archiviazione da 32GB.

I due device hanno invece avuto una sorte simile dal punto di vista degli aggiornamenti di sistema: in entrambi i casi l’ultima versione di iOS supportata dall’iPhone 6 e 6 Plus è iOS 13.