Apple MagSafe Battery Pack, occhio a come impugnate iPhone 12!

Da poche ore è possibile acquistare ed utilizzare MagSafe Battery Pack. Come dice il nome stesso, si tratta di una batteria aggiuntiva che si collega sul dorso dell’iPhone 12 in maniera magnetica e trasferisce la sua carica alla batteria principale.

Nelle foto dedicate alla stampa, MagSafe Battery Pack pareva avere uno spessore abbastanza contenuto. Ora che è arrivato nelle mani dei primi utenti Apple, la realtà dice che il prodotto pesa 115 grammi e il suo spessore è di 11mm. Questo sposta il baricentro dell’iPhone 12 e inoltre potrebbe essere la causa di spiacevoli conseguenze ed ora vi spieghiamo il perché.

Nella GIF qui sopra, Quinn Nelson (noto YouTuber americano) dimostra che con una pressione nemmeno troppo decisa del tasto laterale di accensione/blocco schermo lo smartphone potrebbe sganciarsi e finire la sua corsa per terra se non si presta troppa attenzione.

Nel dettaglio questo accadrebbe perché le dita di una mano non riescono ad abbracciare il telaio dello smartphone quando è collegato magneticamente alla batteria aggiuntiva. Lo spessore del MagSafe Battery Pack da sola supera quello di iPhone 12 (tutti sono spessi 7,4mm) quindi quando agganciato si andrebbe a raggiungere uno spessore totale di oltre 18mm.

MagSafe Battery Pack utilizza la tecnologia wireless a 5W per poter ricaricare lo smartphone alla quale è collegato, per cui gli utenti potrebbero tenerlo tanto tempo sul dorso di iPhone e, in questo modo, aumenterebbe la probabilità che l’incidente visibile nelle immagini qui sopra si verifichi.

In ogni caso la ricarica della batteria principale non potrà andare oltre il 90% della sua capacità per questione legate alla sua longevità. MagSafe Battery Pack costa 109 euro ed è acquistabile da pochissime ore direttamente dal sito Apple.