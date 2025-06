Se siete appassionati di tecnologia o in cerca del miglior smartwatch sul mercato, questa notizia potrebbe fare al caso vostro. Tornano le offerte su Apple Watch Ultra 2 e, sorprendentemente, lo fanno prima del Prime Day di luglio. Su Amazon, infatti, diverse colorazioni del modello Ultra 2 sono ora disponibili al miglior prezzo registrato finora: 839€. Una cifra interessante, considerando che si tratta di un dispositivo di fascia premium, pensato per chi cerca il massimo in termini di performance e durata.

Apple Watch Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Non è la prima volta che Apple Watch Ultra 2 beneficia di sconti, ma ciò che colpisce è il tempismo: con il Prime Day di Amazon alle porte, ci si potrebbe aspettare che le offerte migliori arrivino a luglio. Eppure, queste promozioni anticipate sembrano voler sfidare direttamente il tradizionale evento estivo, offrendo ai consumatori l’opportunità di risparmiare subito, senza attendere ulteriori ribassi. Una mossa strategica che potrebbe mettere pressione sulle offerte future.

Il modello Ultra 2 non è solo uno smartwatch: è un orologio pensato per gli sportivi, per gli avventurieri e per chi cerca un accessorio in grado di supportare attività estreme. Con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute, un GPS ultra preciso e una cassa in titanio, rappresenta uno dei prodotti più completi dell’ecosistema Apple. E trovarlo a un prezzo scontato (e in più colorazioni) lo rende ancora più appetibile.

Vale dunque la pena aspettare il Prime Day nella speranza di un ulteriore calo? Dipende dalle vostre priorità. Se desiderate mettere subito le mani su questo gioiello tecnologico, 839€ è un ottimo punto d’ingresso. Ma se non avete fretta, potrebbe esserci margine per ulteriori ribassi nelle prossime settimane. In ogni caso, è chiaro che la corsa alle offerte è già cominciata.

