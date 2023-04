Il mondo degli smartphone da gaming vede oggi l’arrivo di un nuovo e agguerritissimo contendente: ROG Phone 7 Ultimate. Asus ha portato sul mercato una nuova iterazione di quello che da diversi anni ormai è considerato lo smartphone da gaming per eccellenza e, nonostante quelle che vedremo essere solo marginali migliorie e rifiniture di una formula ormai collaudata, sembra aver fatto nuovamente centro.

Cosa c’è di nuovo in ROG Phone 7 Ultimate? E perché dovreste prenderlo in seria considerazione se siete dei veri gamer a 360°?

Nuovo smartphone, vecchio stile

Soprattutto osservando questa variante estrema chiamata Ultimate si può notare come ROG Phone 7 non sia poi così diverso esteticamente se paragonato ai modelli del brand che l’hanno preceduto. Il retro bianco a doppia finitura e gli accenti azzurri dell’unica colorazione disponibile (Storm White) contrastano con il nero profondo del modulo contenente le fotocamere, dell’ormai iconico display PMOLED ROG Vision e dello sportellino motorizzato dedicato al raffreddamento rapido.

La scocca in Gorilla Glass 3 ed i bordi tondeggianti sono opachi, perfetti per non riempirsi di ditate nemmeno dopo lunghe sessioni di gioco. Siamo davanti ad uno smartphone pensato per essere utilizzato in orizzontale e a due mani, quindi le dimensioni ed il peso sono importanti.

Tutto è però posizionato nel modo ideale, a partire dall’ottimo lettore di impronte ottico sotto al display a portata di pollice indipendentemente dall’orientamento dello smartphone, passando per i tasti ultrasonici sul lato destro, la porta USB primaria sul lato sinistro ed la presa jack per le cuffie nell’angolo in basso a destra che è lontana da dove si appoggiano i palmi delle mani quando si gioca.

Anche il design nella parte frontale, protetta da Gorilla Glass Victus, non cambia. Gli stessi bordi evidenti sopra e sotto al display servono per impugnare ROG Phone 7 Ultimate al meglio e nascondono due potentissimi speaker stereo, la fotocamera frontale e un LED RGB di notifica, una vera rarità ad oggi!

Nel caso vogliate approfondire di più il discorso riguardante le peculiarità del design di prodotti ROG vi consiglio di recuperarvi le recensioni dei modelli precedenti che vi lascio di seguito per comodità:

Il motore dedicato alla vibrazione è di tipo lineare su asse X ed è veramente potente, richiama il feedback solitamente restituito dai joypad per console. Quando lo sportello per il raffreddamento è chiuso, ROG Phone 7 Ultimate è certificato contro l’ingresso di acqua e polvere secondo lo standard IP54.

A rimanere invariate sono anche le fotocamere. Troviamo una fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP in grado di scattare foto dal buono all’ottimo in condizioni di alta luminosità e di difendersi bene al buio, anche se è lontana dai cameraphone più prestanti. Le fotocamere secondarie da 13MP (grandangolare) e 5MP (macro) sono più che sufficienti per immagini social, promemoria, scansione documenti e salvare i propri ricordi ma non stupiscono. La fotocamera frontale da 32MP è più che adatta ad ottemperare al proprio compito di “occhio” dedicato a videochiamate e streaming durante il gioco.

Niente limiti, pensate solo a vincere!

Perché scegliere, dunque, uno smartphone che all’esterno è cambiato così poco rispetto ai modelli passati? Semplice: non è cambiato all’esterno perché non ce n’era bisogno! ROG Phone 7 Ultimate è ancora una volta una “macchina da guerra” pensata per offrire la migliore esperienza gaming possibile e quello su cui Asus ha posto maggiore enfasi sono le prestazioni di gioco e l’immersività dei contenuti audiovisivi.

Come c’era da aspettarsi, sotto la scocca troviamo il più recente e potente chip Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, ovvero quello che ad oggi possiamo definire il SoC più potente al mondo sia per quanto riguarda CPU e GPU, ma anche in ambito AI e di elaborazione delle immagini. Accompagnato da 16GB di memoria RAM LPDDR5X e 512GB di memoria veloce UFS 4.0, posso assicurarvi che nulla potrà mettersi tra voi e la vostra prossima vittoria.

A livello di prestazioni pure, nei benchmark sintetici ROG Phone 7 Ultimate è il numero 1, per lo meno tra i dispositivi da noi testati. Samsung Galaxy S23 Ultra ed il suo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy fanno leggermente meglio in alcuni test in modalità “standard” ma ROG non si accontenta delle prestazioni di base. Le varie modalità di gioco e soprattutto l’ottimo sistema di raffreddamento garantiscono ad ROG Phone 7 di avere sempre la meglio, anche quando paragonato all’ottimo RedMagic 8 Pro dotato di ventola integrata.

La versione Ultimate di ROG Phone 7 viene fornita con AeroActive Cooler 7 già nella confezione, un must have se si ha intenzione di sfruttare al massimo questo terminale. L’accessorio si collega facilmente alla presa USB laterale dello smartphone sfruttando anche i pogo pin presenti subito a lato. La parte piatta del dispositivo per il raffreddamento è messa a contatto con la scocca in prossimità del SoC ed è in grado di raffreddare lo smartphone sia muovendo l’aria grazie alla ventola, sia grazie alla cella di Peltier alimentata direttamente dalla batteria di Phone 7. È possibile potenziare ulteriormente il raffreddamento collegando AeroActive Cooler 7 al caricabatteria tramite la presa USB sul fondo, ma fa perfettamente il suo dovere anche senza.

L’AeroActive Portal è in grado di aspirare quasi un litro di aria fredda al secondo e di convogliarla verso le alette di dissipazione del calore collegate alla camera di vapore ultra-sottile che avvolge il processore, quando la ventola esterna è connessa. In questo modo, l’effetto di raffreddamento aumenta fino a nove volte rispetto a quando l’accessorio non è collegato.

Asus ha introdotto su tutta la gamma ROG Phone 7 il nuovo design della camera di vapore Rapid-Cycle, il quale è in grado di creare fino a 2,1 volte la dissipazione del calore rispetto al tradizionale sistema di raffreddamento a camera di vapore.

“Questo grazie a innovazioni come i canali di ritorno del liquido e le nuove colonne a forma di Y con un raggio di 0,7 mm che creano un’efficienza termica migliorata del 168% rispetto al modello precedente. Il nuovo layout funziona alla perfezione in tandem con il raffreddamento esterno dell’AeroActive Cooler, che è stato completamente rivisto rispetto alla generazione precedente. Ora utilizza un raffreddatore Peltier in aggiunta alla ventola, che rende possibile ridurre la temperatura della superficie del dispositivo fino a 25 °C quando viene selezionata la modalità di raffreddamento più potente” ci ha spiegato l’azienda.

L’AeroActive Portal non solo offre una soluzione di raffreddamento unica nel suo genere, ma anche quattro pulsanti fisici aggiuntivi per l’input di gioco, un cavalletto e un subwoofer lineare a cinque magneti che migliora l’esperienza di gioco e di ascolto.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance Asus ROG Phone 7 Ultimate – – 1710 5043 1241225 3902311 3773

(22,60 fps) 3775 – 2574

(68,2%) 14145 Asus ROG Phone 7 Ultimate (AeroActive Cooler 7 + Modalità X) – – 2009 5658 1324060 3931074 3774

(22,60 fps) 3765 – 3753

(99,7%) 19341 Samsung Galaxy S23 Ultra 1581 5085 1918 5149 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%) 16094 RedMagic 8 Pro 1416 5047 1997 5634 1300454 111585 3716

(22,30 fps) 3721 – 3656

(98,3%) 12735 Asus ROG Phone 6D 1390 4598 – – – – 2605

(15,60 fps) 2644 – 2105

(79,6%) 17893

Una delle caratteristiche più interessanti di ROG Phone 7 è la sua batteria da 6000mAh, dalla durata mostruosa, che utilizza un design MMT composto da due celle da 3000mAh ciascuna. Questo porta diversi vantaggi: non solo abbassa la temperatura di ricarica, consentendo una ricarica rapida a 65W, ma anche la temperatura di scarica sarà inferiore durante i compiti più impegnativi come il gaming. Il design a due celle permette inoltre di posizionare la scheda madre al centro del telaio, creando un dispositivo equilibrato nel peso e una soluzione di raffreddamento migliore. Ulteriori miglioramenti nel design termico consentono ora una ricarica ancora più veloce da 0 a 100%: il ROG Phone 7 si ricarica completamente in 42 minuti (10 minuti più veloce rispetto al ROG Phone 5).

Il ROG Phone 7 ha anche due connettori USB Tipo-C: uno laterale e uno inferiore. Il connettore laterale, il principale, supporta USB 3.1 Gen 2, DP 1.4 (output in 4K) e gli standard di ricarica rapida QC3.0, QC5.0 e PD3.0. Il connettore inferiore è secondario e supporta solamente lo standard USB 2.0 e la ricarica rapida QC3.0 oppure PD3.0.

La durata della batteria è ancora una volta la migliore di qualsiasi altro top di gamma in circolazione, con un risultato nel nostro test di resistenza eseguito con PCMark 3.0 che ha raggiunto le 21:39h, mezz’ora in più rispetto ROG Phone 6 Pro (21:08h) e quasi 8 ore in più di ROG Phone 6D (13:52h). Non abbiate quindi paura, la maggiore potenza di ROG Phone 7 non incide sulla sua capacità di permettervi di giocare per un tempo lunghissimo!

Inoltre, sfruttando la comoda funzionalità di bypass della batteria, è possibile collegare lo smartphone direttamente al caricabatterie e giocare per un tempo indefinito senza preoccuparsi del calore o di rovinare la batteria che verrà esclusa completamente dal circuito.

Il display di ROG Phone 7 è un pannello AMOLED di alta qualità prodotto da Samsung e calibrato da ROG. Ha una dimensione di 6,78 pollici e un rapporto d’aspetto di 20,4:9, con una risoluzione di 2448×1080 pixel e una densità di 395 ppi. Supporta la tecnologia HDR10+ e offre una frequenza di aggiornamento massima di 165Hz con un tempo di risposta di solo 1ms, rendendolo uno dei display più veloci e nitidi disponibili sul mercato. Ha inoltre una frequenza di campionamento del tocco di 720Hz e una bassissima latenza del tocco di 23 ms, caratteristiche ideali per i giocatori che vogliono avere un vantaggio competitivo sui loro avversari.

Il display ha una luminosità variabile da 5 a 1000 nit a piena schermata o fino a 1500 nit di picco. Copre il 111,23% dello spazio colore DCI-P3 e il 150,89% dello spazio colore sRGB, con un Delta-E medio inferiore a 1, garantendo una fedeltà cromatica elevata. Il contrasto è di 1.000.000:1 e il display ha ricevuto le certificazioni SGS Eye Care 6,5% e SGS Seamless Pro (120Hz) per la riduzione dell’affaticamento visivo e della percezione delle interruzioni tra i fotogrammi. Infine, il display ha un rivestimento antiscivolo che riduce l’attrito quando le mani sudano.

Esistono display migliori per qualità, luminosità e/o risoluzione? Sicuramente, con top di gamma in grado di avere una risoluzione QHD+ o 4K e luminosità di 2000 nit c’è l’imbarazzo della scelta. Tuttavia ROG Phone 7 è l’unico che mette davanti a i puri numeri l’esperienza di gioco e monta quello che probabilmente è il pannello più adatto allo scopo.

E se questo non dovesse bastarvi, Asus ha lavorato sodo per migliorare ancora i già incredibili speaker stereo. Sembrava difficile da credere ma i potentissimi speaker sono stati potenziati ulteriormente superando la qualità della maggior parte dei laptop che ho avuto modo di provare, e anche la potenza di alcune TV più piccole. La collaborazione con Dirac ha aiutato la calibrazione del suono e l’integrazione di un equalizzatore a 6 bande globale, oltre alla predisposizione di diversi scenari d’uso come film, musica, gioco e altri ancora. I due speaker stereo simmetrici sono di tipo “Super lineare” a 5 magneti 12×16 spinti da amplificatori mono Cirrus Logic CS35L45. Non c’è smartphone (o tablet) che si avvicini a questo nuovo ROG.

Apprezzatissima la presenza di un jack audio da 3,5mm sia sullo smartphone che su AeroActive Cooler 7.

Il coltellino svizzero dei gamer esigenti

E se a livello superficiale il software ROG sembra piatto e semplice, è solamente perché Asus ha fatto un ottimo lavoro nell’integrare una versione di Android 13 praticamente stock con moltissime funzioni aggiuntive ben inserite nei vari menu delle impostazioni ed in Armoury Crate, l’app dedicata ai gamer.

Asus ha inserito una quantità di voci dedicate al miglioramento delle prestazioni nei giochi e all’ottimizzazione dei consumi basate sui singoli titoli. Questo permette ad ROG Phone 7 e 7 Ultimate non solo di ottenere il massimo framerate ma anche di farlo senza sprecare energia!

“X-Mode e Armoury Crate sono le pietre miliari della regolazione e della personalizzazione delle prestazioni nella serie ROG Phone. X Mode (e X Mode+ con AeroActive Cooler) consente all’utente di impostare una serie di parametri di prestazioni, dalle prestazioni della CPU/GPU alle impostazioni della sensibilità al tocco e alla frequenza di aggiornamento del display. ROG Labs offre anche la regolazione X Mode su misura per giochi popolari come Genshin Impact, per ottenere le massime prestazioni gestendo al contempo il calore e l’equilibrio della durata della batteria – offrendo tempi di gioco più lunghi, con un calore inferiore e una stabilità delle prestazioni impareggiabile. Attraverso Armoury Crate gli utenti possono personalizzare le prestazioni, il touch, il display e le impostazioni di rete gioco per gioco“.

L’azienda taiwanese promette 2 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza per la gamma ROG Phone 7, bene ma lontana dalle ottime performance in questo senso di Samsung, Google o Apple.

Conclusioni

Asus ROG Phone 7 non è per tutti, non è di certo lo smartphone da regalare alla nonna per Natale oppure da consigliare all’amico poco interessato alla tecnologia o al gaming. È tuttavia la miglior soluzione per il gaming, senza mezzi termini, e chiunque voglia sostituire il proprio smartphone e la propria console portatile con un singolo dispositivo tuttofare dalle specifiche estreme non deve assolutamente farsi venire dei dubbi.

Il gioco sui titoli Android, online, in streaming locale o da server remoti, l’emulazione… non c’è nulla che ROG Phone 7 non possa fare ed al competitivo prezzo (se paragonato agli altri flagship moderni) di 1029,00 euro, non c’è davvero scusa che regga.

La versione Ultimate sinceramente è la più difficile da consigliare, arrivando a toccare 1429,00 euro ed essendo per memorie equivalente alla versione di ROG Phone 7 da 16GB/512GB e dal prezzo di 1199,00 euro.

Con i soldi risparmiati potete acquistare a parte AeroActive Cooler 7 (incluso nella confezione di Ultimate) e magari un vetro protettivo ed una cover di vostro piacimento, semplicemente rinunciando ad uno schermo aggiuntivo e ad AeroActive Portal. Quest’ultimo, per quanto funzionale ed in grado di migliorare nettamente le prestazioni di raffreddamento, non ritengo sia essenziale all’esperienza gaming, esperienza possibile anche con la combinazione di ROG Phone 7 base e AeroActive Cooler 7 con cella di Peltier attiva.

Detto questo, siamo lieti di conferire ad ROG Phone 7 Ultimate il nostro Award come miglior smartphone da gaming.