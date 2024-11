Avete un Pixel 6 o 6 Pro? Google vi ha appena fatto un regalo

Google ha confermato il rilascio della Developer Preview 1 di Android 16 anche per i dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, una mossa inaspettata che farà però felici gli utenti interessati.

Nonostante le previsioni iniziali, che escludevano la gamma Pixel 6 dalla lista degli aggiornamenti dopo il rilascio di Android 15, questo cambio di rotta permetterà ai possessori dei modelli più datati di testare le nuove funzionalità del sistema operativo. Il supporto esteso sorprende positivamente gli utenti, che si aspettavano di dover aggiornare i loro dispositivi per continuare a godere delle ultime innovazioni software.

Google ha pianificato il lancio dell'aggiornamento stabile di Android 16 per il secondo trimestre del 2025, estendendo quindi il supporto ai Pixel 6 oltre la data prevista di scadenza.

Questa estensione del supporto è probabilmente dovuta al fatto che Google Pixel 6a è stato rilasciato molti mesi dopo rispetto ai suoi fratelli maggiori. Google deve già ottimizzare Android 16 per il chip Google Tensor di prima generazione in quanto usato, per l'appunto, in Pixel 6a. Adattare il software a Pixel 6 e Pixel 6 Pro non è troppo lavoro extra.

Per chi è disposto a sperimentare, sono già disponibili le factory images e i file OTA per questi modelli, anche se si raccomanda cautela e di attendere eventuali build beta più stabili.

La storia del sistema operativo Android di Google è caratterizzata da continui aggiornamenti e miglioramenti che hanno significativamente influenzato il mondo della tecnologia mobile. La piattaforma, lanciata per la prima volta nel 2008, ha vissuto numerosi cambiamenti, divenendo rapidamente il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo.

Una delle chiavi del successo di Android è stata la sua capacità di adattarsi e includere una gamma sempre più ampia di dispositivi. Ogni nuova versione di Android ha portato con sé miglioramenti significativi, sia in termini di interfaccia utente che di funzionalità sottostanti. Ciò non solo ha migliorato l'esperienza dell'utente ma ha anche spinto i vari brand a migliorare i loro prodotti per sfruttare al meglio le nuove capacità del sistema operativo.

Negli anni, Google ha anche lavorato per mantenere il sistema operativo il più aperto possibile, permettendo agli sviluppatori di tutto il mondo di creare e distribuire app attraverso il Google Play Store. Questo approccio ha contribuito a un incredibile sviluppo del numero di applicazioni disponibili, rendendo Android una piattaforma estremamente versatile.