Ok al Black Friday, ma senza Prime niente sconto su questa ciabatta elettrica

Gli sconti del Black Friday sono davvero imperdibili, ma in alcuni casi, come quello che stiamo per condividere con voi, è necessario un abbonamento ad Amazon Prime per poter accedere all'offerta. A differenza del Prime Day, questa condizione non si applica a tutti i prodotti, ma nel caso della Baseus GaN5 è indispensabile. Poco importa, però, perché potrete portarvi a casa una delle migliori ciabatte elettriche al prezzo straordinario di 24,99€ anziché 49,99€.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Ciabatta elettrica Baseus GaN5, chi dovrebbe acquistarla?

La Baseus GaN5 è consigliata a chi cerca una soluzione versatile ed efficiente per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente. Grazie alla sua combinazione di 3 prese AC e 4 porte USB (2 tipo-A e 2 tipo-C), è l'accessorio ideale per famiglie numerose o per coloro che necessitano di tenere sempre carichi i propri dispositivi elettronici, sia in casa che in ufficio.

La sua funzione di ricarica rapida da 35W soddisfa le esigenze di chi ha bisogno di ridurre al minimo i tempi di attesa, permettendo ad esempio di caricare un tablet al 50% in soli 30 minuti. La presenza di protezioni avanzate contro sovratensioni e cortocircuiti rende la Baseus GaN5 sicuro per tutti i tipi di dispositivi elettronici, preservandoli da potenziali danni.

Inoltre, il design intelligente con display digitale aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo agli utenti di monitorare lo stato di ricarica dei loro dispositivi in tempo reale. Questo dettaglio è particolarmente utile per chi desidera avere un controllo costante dell'energia fornita ai propri apparati, senza la necessità di utilizzare applicazioni esterne o dispositivi aggiuntivi. Offerta al prezzo di 24,99€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, la Baseus GaN5 rappresenta una soluzione di ricarica completa, affidabile e conveniente, ideale per chi desidera combinare prestazioni elevate a una gestione semplificata dei propri dispositivi elettronici.

Vedi offerta su Amazon