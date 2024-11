Ben 200GBa soli 6,99€? Solo con Very Mobile!

State cercando un’offerta telefonica che unisca convenienza e performance? La promozione Giga x2 per sempre di Very Mobile è l’occasione perfetta per migliorare la vostra esperienza telefonica senza svuotare il portafoglio. A soli 6,99€ al mese, potrete usufruire di 200GB di traffico dati, chiamate illimitate e SMS senza limiti, il tutto grazie all’eccezionale offerta Flash Back! XL. È una soluzione ideale per chi desidera un piano ricco di vantaggi a un costo contenuto, senza sacrificare la qualità del servizio.

Attivando questa offerta, riceverete la SIM gratuitamente, senza costi aggiuntivi per la spedizione o l'attivazione. Valida solo fino al 25 novembre!

Vedi offerta su Very Mobile

Tutti i vantaggi di questa ottima promozione Very Mobile!

Uno dei punti di forza di questa promozione è l’assenza di costi aggiuntivi: la SIM è gratuita, così come l’attivazione e la spedizione. Questo significa che potrete attivare l’offerta comodamente online e ricevere tutto il necessario direttamente a casa vostra, oppure, se preferite un contatto diretto, potrete recarvi in uno dei 3000 punti vendita Very Mobile presenti sul territorio italiano. L’offerta è particolarmente vantaggiosa per chi proviene da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri, garantendo un passaggio semplice e senza intoppi.

La copertura della rete Very Mobile è un altro motivo per scegliere questa promozione. Con il 99,7% del territorio italiano coperto e una velocità di navigazione che arriva fino a 30 Mbps, potrete navigare, lavorare e divertirvi senza interruzioni o rallentamenti. Questa combinazione di ampia copertura e connessione stabile rende l’offerta perfetta per qualsiasi tipo di utilizzo, dalla visione di contenuti in streaming alle videochiamate.

Ricordate, però, che questa promozione è valida solo fino al 25 novembre. Non perdete l’occasione di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Se state cercando un piano telefonico conveniente, ricco di dati e con un servizio affidabile, questo è la scelta giusta per voi. Attivatela oggi stesso e scoprite il piacere di un’offerta che combina efficienza e risparmio!

Vedi offerta su Very Mobile