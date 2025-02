Solo 50€ per un tablet sicuro, perfetto per introdurre i più piccoli alla tecnologia

Il Blackview Tab 3 Kids rappresenta una delle soluzioni più convenienti e sicure per introdurre i più piccoli al mondo della tecnologia. Offerto a soli 50€, grazie a uno sconto straordinario da 99€, questo tablet Android è stato progettato appositamente per i bambini, con una serie di funzionalità pensate per garantire un'esperienza d'uso protetta e stimolante. Con un'interfaccia intuitiva, applicazioni preinstallate e una serie di caratteristiche di sicurezza, il Tab 3 Kids si rivela un alleato ideale per i genitori che desiderano un tablet economico ma affidabile per i propri figli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Blackview Tab 3 Kids, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando un tablet pensato specificamente per i più piccoli, il Blackview Tab 3 Kids è la soluzione ideale per genitori che desiderano introdurre i propri figli al mondo digitale in modo sicuro e controllato. Consigliato per bambini dai 3 ai 10 anni, questo tablet combina intrattenimento ed educazione grazie alle numerose app preinstallate che spaziano dalla scrittura alla geografia, dall'astronomia al disegno.

La robusta custodia in EVA protegge il dispositivo dagli inevitabili urti, mentre il sistema di controllo parentale vi permette di monitorare e limitare il tempo di utilizzo, garantendovi la tranquillità di sapere esattamente quali contenuti i vostri bambini stanno visualizzando. Con i suoi 4GB di RAM e 32GB di memoria espandibile fino a 1TB, il Blackview Tab 3 Kids soddisfa perfettamente le esigenze di famiglie che cercano un dispositivo esclusivamente dedicato ai bambini senza dover condividere smartphone o tablet personali.

Il display da 7 pollici con filtro per la luce blu protegge gli occhi durante le sessioni di gioco o studio, mentre la batteria da 3280 mAh assicura diverse ore di utilizzo senza interruzioni. È perfetto per genitori che vogliono bilanciare tecnologia e apprendimento, permettendo ai piccoli di familiarizzare con il digitale in un ambiente controllato e stimolante.

