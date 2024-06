Questo caricabatterie MagSafe 3 in 1 costa solo 16€! REGALATO!

Se siete alla ricerca di un caricatore wireless versatile e compatto per i vostri dispositivi Apple, allora potreste valutare una soluzione che vada bene per l'intero ecosistema, adesso disponibile in offerta su Amazon. Il caricatore MagSafe 3 in 1 wireless targato INIU per dispositivi Apple è ora acquistabile ad un prezzo speciale di 15,87€, rispetto al prezzo originale di 27,85€, permettendovi di risparmiare circa 10€. Ciò risulta possibile grazie ai due coupon disponibili in pagina, che potrete comodamente selezionare prima di procedere al carrello.

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di circa 10€ durante il checkout

Caricatore MagSafe INIU 3 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il caricatore MagSafe 3 in 1 targato INIU è una soluzione ottimale per chi possiede vari dispositivi della famiglia Apple ed è alla ricerca di una soluzione per la ricarica che sia allo stesso tempo efficiente, sicura e priva di ingombri. L'articolo elimina la necessità di portare con sé numerosi cavi e adattatori, consentendo di caricare simultaneamente un iPhone, un Apple Watch e delle AirPods. Grazie alla sua capacità di piegarsi è un articolo particolarmente versatile, il quale può essere inserito facilmente in uno zaino o in borsa.

Grazie al supporto magnetico è possibile appoggiare il proprio iPhone in orizzontale o verticale, mantenendolo a portata di mano o caricandolo mentre si effettuano delle chiamate, con il dispositivo che monitora anche le temperature per garantire la massima sicurezza. La tecnologia MagSafe garantisce invece un sistema magnetico potente e a prova di cadute, mentre per preservare le batterie al meglio TempGuard 2.0 assicura una ricarica senza rischi.

Ricordiamo che la tecnologia di ricarica wireless è utilizzabile solamente per iPhone a partire dall'8 e per le AirPods con custodia compatibile, ovvero AirPods Pro e AirPods di seconda e terza generazione. Per quel che riguarda la tecnologia MagSafe, sono compatibili gli iPhone a partire dal 12.

Al prezzo di 15,87€, il caricatore MagSafe 3 in 1 targato INIU rappresenta una soluzione completa per ricaricare tutto il proprio ecosistema Apple con facilità. Grazie alla sua affidabilità, portabilità e sicurezza di ricarica, è una scelta eccellente per chi cerca un'opzione tutto in uno. Vi ricordiamo di attivare entrambi i coupon presenti in pagina per farlo vostro a un prezzo particolarmente vantaggioso!

