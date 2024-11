Con il Black Friday, OnePlus garantisce un rimborso se i prezzi scendono

Il Black Friday 2024 è ormai realtà, e OnePlus è pronta a sorprendere i suoi utenti con una serie di offerte mozzafiato, con tanti prodotti a prezzi davvero vantaggiosi. Il brand, noto per la qualità dei suoi dispositivi, ha preparato promozioni su una vasta gamma di prodotti, dai telefoni agli accessori, fino ai tablet e smartwatch. Questo evento rappresenta un'opportunità per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo o ampliare l'ecosistema tecnologico con prodotti OnePlus, mantenendo alta la qualità e contenendo i costi. A tal riguardo, OnePlus si impegna a rimborsare la differenza qualora i prezzi (riferiti a quelli dello store ufficiale) dovessero scendere entro la fine dell'anno.

Black Friday OnePlus, perché approfittarne?

Le offerte più attese riguardano senza dubbio gli smartphone, con sconti che arrivano fino a 500€. Gli utenti possono approfittare di sconti eccezionali sui modelli OnePlus Open e Open Apex Edition, con un risparmio che può raggiungere i 500€, a cui si aggiunge un ulteriore 10% di sconto riservato agli studenti. Non mancano poi offerte vantaggiose anche su OnePlus 12 e OnePlus 12R, con un risparmio fino a 300€, e uno sconto extra del 10% per gli studenti su OnePlus 12. Anche la gamma Nord non è da meno: OnePlus Nord 3 e Nord CE3 Lite sono scontati fino a 180€, mentre il Nord 4 e il Nord CE4 Lite offrono sconti fino a 120€. Queste offerte rendono il Black Friday di OnePlus una delle occasioni migliori dell’anno per aggiornare il proprio smartphone.

Anche gli appassionati di smartwatch e accessori troveranno ottime occasioni. Il OnePlus Watch 2 è uno dei protagonisti delle offerte, con uno sconto fino a 140€, che include una base di ricarica e un cinturino in fluoro-gomma. In aggiunta, è possibile scegliere come regalo i OnePlus Buds 2 Pro o un altro cinturino in fluoro-gomma. Le offerte sugli accessori non si fermano qui: OnePlus ha previsto anche sconti su auricolari come i OnePlus Buds 3, con un risparmio fino a 30€, e sui Buds Pro 2, che offrono uno sconto fino a 60€. Per chi cerca l’innovazione audio al massimo, i OnePlus Buds Pro 3 sono acquistabili con il regalo dei Nord Buds 3 Pro, un’opportunità davvero interessante.

Il Black Friday OnePlus non dimentica nemmeno i tablet, con offerte davvero allettanti. Il OnePlus Pad, ad esempio, è scontato fino a 150€, con una custodia in omaggio e un regalo extra, come il OnePlus Watch 2R o un adattatore SUPERVOOC 80W. Anche il OnePlus Pad Go offre uno sconto fino a 80€, con in omaggio una custodia OnePlus Go Folio e regali come i OnePlus Nord Buds 3 Pro. Chi cerca un tablet ancora più potente, può optare per il OnePlus Pad 2, che prevede uno sconto fino a 80€ e numerosi accessori extra, come la OnePlus Stylo 2 o un adattatore SUPERVOOC 80W.

Le offerte OnePlus per il Black Friday rappresentano una delle migliori occasioni per fare un acquisto di qualità a un prezzo competitivo. Con sconti che vanno da 30€ a 500€, il brand ha messo a disposizione una vasta gamma di prodotti in promozione, dai dispositivi più avanzati agli accessori più ricercati. Che si tratti di un nuovo smartphone, uno smartwatch, un tablet o un paio di auricolari, OnePlus offre prodotti all'avanguardia per soddisfare le esigenze di tutti i suoi utenti.

