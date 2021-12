Corsa ai regali di Natale? Queste 5 app vi semplificheranno la vita

A poco più di una settimana dal 25 dicembre, i più organizzati di voi avranno già portato a termine la famigerata corsa ai regali di Natale. Se però non siete riusciti a provvedere per tempo, potreste trovarvi in seria difficoltà: magari non avete idea di cosa regalare, oppure l’avete, ma le opzioni sono talmente tante che fate fatica a scegliere.

Ebbene, ancora una volta la tecnologia può venirvi in aiuto: con una di queste app, pianificare le spese non sarà più un’impresa. Si tratta sostanzialmente di liste da riempire con le vostre idee regalo preferite per avere un quadro più completo degli acquisti da fare, del loro costo e anche delle date entro cui effettuarli così da evitare spiacevoli ritardi.

Oltre alle liste, però, abbiamo anche proposte per realizzare da soli i pacchetti e semplici regalini e app che racchiudono buoni sconto e coupon ideali per chi è in cerca dell’affare perfetto anche a Natale.

Lista Regali di Natale (Android) e Natale – Lista Regali (iOS)

Queste due app, disponibili rispettivamente per Android e iOS, vi permettono di memorizzare i regali da fare e archiviare quelli già fatti con accanto informazioni utili come le date entro cui acquistare e il prezzo.

Nel caso di Lista Regali di Natale (Android), le liste si possono anche proteggere con una password, onde evitare che qualcuno rovini la sorpresa…

Handmade Gift Ideas (Android)

Handmade Gift Ideas è un app ricca di tutorial per realizzare decorazioni e piccoli regali con il fai da te. Tutto ciò che serve è tanta pazienza, determinazione e una buona dose di creatività, e alla fine otterrete un pensierino praticamente unico.

Creative Gift Wrapping Ideas Videos (Android)

Creative Gift Wrapping Ideas Videos contiene altri tutorial sulla realizzazione dei pacchetti regalo a partire da fogli colorati e semplice carta di giornale. Anche in questo caso, però, occorrerà armarsi di tanta buona volontà.

Buoni Sconto & Coupon (Android)

Buoni Sconto & Coupon consiste in una semplice raccolta delle occasioni di risparmio presenti sul web catalogate in base al negozio e al genere di articoli venduti.