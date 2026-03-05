Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie), il drone FPV con fotocamera 4K che vi permetterà di vivere un'esperienza di volo immersiva e adrenalinica. Dotato di Goggles 3 e RC Motion 3, offre controlli intuitivi e acrobazie con una sola pressione. Oggi lo trovate a soli 859,00€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 1.019,00€.

DJI Avata 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Avata 2 Fly More Combo con 3 batterie è il drone ideale per chi desidera vivere l'esperienza del volo FPV in modo coinvolgente e accessibile. È consigliato sia ai principianti che si avvicinano per la prima volta al mondo dei droni, grazie ai controlli intuitivi tramite movimenti naturali della mano, sia ai creator di contenuti che vogliono catturare riprese in POV di altissima qualità. Con la fotocamera 4K e il FOV da 155°, soddisfa le esigenze di chi cerca filmati mozzafiato e slow motion fino a 4K/100fps.

Grazie alla funzione Easy ACRO, anche chi non ha esperienza può eseguire acrobazie spettacolari come flip e powerloop con una sola pressione. I paraeliche integrati garantiscono maggiore sicurezza in ogni scenario di volo, mentre le 3 batterie intelligenti assicurano fino a 69 minuti di autonomia complessiva, perfetti per sessioni prolungate. Attualmente disponibile a 859€ invece di 1019€, con uno sconto del 16%, rappresenta un'occasione imperdibile su Amazon.

Il DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie) è un drone FPV con fotocamera 4K/100fps, sensore da 1/1.3", FOV 155° e paraeliche integrati. Include Goggles 3, RC Motion 3 e 3 batterie per 69 minuti di autonomia.

Vedi offerta su Amazon