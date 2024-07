DOPPIO SCONTO per il Samsung Galaxy S24 Ultra da 256GB: QUESTO È UN AFFARE!

Siete alla ricerca di uno smartphone Android che rappresenti il meglio della tecnologia attuale, coniugando intelligenza artificiale avanzata, fotocamera professionale e design premium? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su eBay: il rivoluzionario Samsung Galaxy S24 Ultra è ora disponibile a soli 884,00€, con uno sconto di oltre 500€ rispetto al prezzo di listino e un coupon da attivare per ottenere una riduzione ulteriore di 35€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon PSPRLUG24 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Samsung Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S24 Ultra è lo smartphone ideale per gli utenti più esigenti che desiderano il meglio in termini di prestazioni, fotografia e funzionalità AI. Con il suo potente SoC, i 12GB di RAM e lo storage da 256GB, questo dispositivo offre prestazioni al top in ogni situazione, dal multitasking intenso al gaming più impegnativo. La fotocamera principale da 200MP con zoom 100x lo rende perfetto per gli appassionati di fotografia mobile, mentre le capacità AI avanzate aprono nuove possibilità creative e produttive. Vi abbiamo parlato approfonditamente di questo "campione" nella nostra recensione, correte a leggerla!

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8" con risoluzione QHD+ offre un'esperienza visiva eccezionale, con colori vividi, neri profondi e una fluidità estrema grazie all'elevato refresh rate di. La S Pen integrata aggiunge un ulteriore livello di versatilità, permettendo di prendere appunti, disegnare o controllare lo smartphone con precisione. Il design in titanio non solo conferisce un aspetto premium, ma garantisce anche robustezza e leggerezza.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia eccellente anche con un uso intenso, mentre il supporto alla ricarica rapida e wireless permette di avere sempre il dispositivo pronto all'uso. Parlando delle funzionalità AI integrate nel sistema operativo, queste ottimizzano le prestazioni, migliorano la qualità delle foto e dei video, e offrono nuove possibilità di interazione, ottimizzando nel mentre la batteria per adattarla allo stile di vita del proprietario.

Attualmente disponibile a 884,00€, il Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera uno smartphone all'avanguardia senza compromessi. La combinazione di prestazioni top, fotocamera professionale, design premium e funzionalità AI avanzate lo rendono un investimento ideale per gli anni a venire, soprattutto considerando il notevole risparmio rispetto al prezzo di listino. Ricordatevi di attivare il coupon in pagina per risparmiare 35€!

