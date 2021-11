Exynos 2200, non è ancora il momento: cosa annuncerà Samsung?

Una serie di inviti che Samsung ha iniziato a inviare alla stampa ieri, seguiti quasi immediatamente da un post sul canale Instagram ufficiale, avevano contribuito ad accendere speranze su una presentazione anticipata di Exynos 2200, il processore della casa sudcoreana che sarà destinato ad alimentare parte della line-up dei nuovi Galaxy S22. Purtroppo non è questo il caso: a smentire i rumor è il produttore stesso.

I rumors hanno infatti frainteso il criptico messaggio “Tutto cambierà il 19 novembre 2021” contenuto negli inviti, pensando che si sarebbe tenuto un evento di presentazione vero e proprio in cui la casa avrebbe svelato dettagli sul nuovo chip. In realtà, dichiara Samsung, il momento non è ancora arrivato:

“Nonostante le voci, non abbiamo nessun evento legato a Exynos in programma il 19 novembre, ma abbiamo alcuni cambiamenti in arrivo sui nostri account social“.

Se la presentazione del chip di fascia alta ormai è esclusa, cosa ha in programma Samsung per il prossimo futuro? L’impostazione del post di Instagram, incentrata sul futuro dell’intrattenimento, offre due ipotesi principali.

La prima opzione sarebbe la conferma della partnership di Samsung con l’azienda AMD per la produzione di GPU, con un’enfasi sulle grafiche per il gaming, per le future versioni dei processori Exynos. La seconda invece sarebbe sempre relativa all’esperienza di gioco, ma più orientata verso i dispositivi di fascia medio-bassa: ad essere presentato sarebbe infatti il successore dell’Exynos 1080, un SoC per dispositivi entry level con ottimizzazioni dedicate proprio al gioco.

Quanto al tanto atteso Exynos 2200, si avranno certamente più dettagli sul nuovo processore di casa Samsung in una data più vicina al lancio della gamma Galaxy S22, che monterà al suo interno proprio questo chip in alternativa al Qualcomm Snapdragon 898, che sarà invece presentato a fine 2021.

Come già specificato sopra e confermato dai primi benchmark su Geekbench comparsi a settembre, il nuovo Exynos 2200 beneficerà della partnership con AMD per l’architettura Radeon RDNA 2 della GPU e sarà caratterizzato da tre cluster di core, proprio come lo Snapdragon 898.