La fibra ottica Aruba torna in promozione a partire da questo mese con prezzi imbattibili: con l’offerta Fibra Aruba Promo potrete navigare sul Web grazie alla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home) di ultima generazione e usufruire di molti altri vantaggi a soli 17,69 euro al mese per i primi 12 mesi dall’attivazione.

Questa offerta base, che potrete a ogni modo personalizzare alle vostre esigenze con diverse funzionalità aggiuntive, si affianca alla promo all-inclusive Aruba Fibra All-In. che include oltre al pacchetto dati anche le chiamate verso fissi e mobili su territorio nazionale. Con queste proposte il provider italiano compete direttamente con i grandi brand di telecomunicazioni, proponendo agli utenti soluzioni competitive e versatili a un prezzo imbattibile.

Fibra Aruba Promo, tutti i dettagli

Riportiamo di seguito i dettagli dell’offerta Fibra Aruba Promo:

validità: 26 agosto 2022

prezzo: 17,69 euro /mese per 12 mesi, poi 26,47 euro /mese

/mese per 12 mesi, poi /mese rete: Open Fiber (FTTH) in aree nere e bianche (attivazione nelle aree bianche: +5 euro/mese)

(FTTH) in aree nere e bianche (attivazione nelle aree bianche: +5 euro/mese) Download fino a 1 Gbps / Upload fino a 300 Mbps

/ Upload fino a Nessun costo di attivazione o migrazione

Servizio Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Sconti fino all’80% sui prodotti Aruba

Recesso con rimborso spese entro i primi 30 giorni

Recesso entro 12 mesi: 20 euro con router a noleggio, gratis con router libero (oltre il 12° mese il recesso è sempre gratuito)

Moduli aggiuntivi Router Wi-Fi FRITZ!Box 7530 a noleggio: 2,20 euro /mese Chiamate nazionali illimitate (fissi e mobili): 4 euro /mese Indirizzo IPv4 statico: 3 euro /mese Upload 500 Mbps : 2 euro /mese



ATTIVA FIBRA ARUBA

Perché scegliere Aruba?

La fibra ottica di Aruba utilizza l’infrastruttura di rete FTTH di Open Fiber, l’operatore wholesale che sta garantendo la copertura a banda ultralarga all’intero territorio italiano. Per questo motivo la fibra Aruba arriverà a casa vostra anche se abitate in una delle aree grigie o bianche del Paese, con un piccolo sovrapprezzo mensile nel caso di queste ultime.

Potete usufruire dell’offerta base Fibra Aruba Promo per soli 17,69 euro al mese per i primi 12 mesi, oppure aggiungere moduli opzionali come il router a noleggio o le chiamate nazionali illimitate verso fissi e mobili aggiungendo soli pochi euro al mese. La novità di questo periodo è infine la possibilità di aumentare la velocità di upload della rete in fibra ottica a ben 500Mbps per soli 2 euro al mese.

Compreso nel prezzo è invece l’utile servizio Stop&Go!, perfetto per le vacanze estive ormai imminenti. Grazie a Stop&Go! potrete infatti mettere in pausa la vostra fibra Aruba fino a 30 giorni durante periodi estesi di inutilizzo, ottenendo così uno sconto pari a un’intera mensilità.

Aruba ha infine indetto per i nuovi utenti un concorso a premi, che prevede l’estrazione finale di una moto Ducati Panigale V2 con livrea Aruba Racing, oltre a diversi altri premi firmati Motorola e Lenovo. Potrete partecipare al concorso fino al 22 luglio 2022 attivando una delle offerte Aruba per la fibra ottica.

SCOPRI DI PIÙ