Fibra di casa? Scopri l'offerta Iliad: super veloce a 19,99€ PER SEMPRE

L'operatore Iliad sta ottenendo crescente successo, dimostrandosi affidabile nel settore della telefonia mobile, al punto da competere con aziende consolidate. Adesso, il marchio si sta estendendo anche nel campo della connessione a banda larga ad alta velocità, offrendo un servizio estremamente competitivo. Per precisare, è possibile accedere all'ultraband Iliad a soli 19,99€ al mese in via permanente.

Tuttavia, è cruciale evidenziare che questa tariffa altamente vantaggiosa, che rappresenta il costo più basso disponibile sul mercato, è dedicata esclusivamente ai clienti già titolari di un contratto Iliad. Inoltre, l'abbonamento preesistente deve essere di almeno 9,99€, e l'opzione di pagamento automatico deve essere attivata.

Fibra super veloce Iliad, chi dovrebbe abbonarsi?

Se stai cercando una connessione Internet estremamente rapida con prestazioni di download e upload equiparabili ai principali operatori, ti consigliamo vivamente di optare per l'abbonamento alla fibra di Iliad. Inoltre, se sei un appassionato di tecnologia o un utente esigente, troverai che la fibra Iliad offre funzionalità avanzate, come il monitoraggio del consumo di banda per singoli dispositivi, la condivisione dell'accesso Wi-Fi e molte altre opzioni.

Questa offerta è ideale anche per chi desidera sfruttare la massima velocità di navigazione senza dover investire in uno dei costosi router di alta qualità presenti sul mercato. Infatti, l'offerta include l'Iliadbox, un router appositamente progettato per sfruttare al massimo la potenza della rete Iliad.

È essenziale evidenziare che questa opportunità offre vantaggi significativi esclusivamente ai clienti esistenti di Iliad, poiché solo in questo caso è possibile approfittare di questa eccezionale offerta, la cui tariffa standard ammonta a 24,99€ al mese. Tuttavia, se non siete già clienti Iliad, potete visitare la pagina dedicata all'offerta e sottoscrivere il piano mobile Giga 150 a soli 9,99€ al mese, che include minuti e SMS illimitati, 150Gb di traffico dati e il supporto 5G. In questo modo, avrete anche l'opportunità di accedere alla fibra ultraveloce di Iliad a soli 19,99€ al mese in via permanente.

