Galaxy S24: agli utenti non piace l'IA, preferiscono questa funzione gestita da Google

La serie Galaxy S24 è stata lanciata all'inizio di quest'anno con un'enfasi particolare sull'IA, tuttavia, secondo quanto dichiarato da Samsung stessa, non si tratta dell'elemento "più popolare" dei nuovi smartphone. Il primato va, infatti, alla funzionalità Circle to Search.

Insieme all'annuncio dell'espansione della suite Galaxy AI di Samsung su smartphone e tablet Galaxy del 2023 a partire da questa settimana, Samsung ha infatti rivelato che "Circle to Search" è stata la funzione di intelligenza artificiale più apprezzata sulla serie Galaxy S24 finora.

Samsung ha affermato:

"Circle to Search con Google ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti effettuano le ricerche, contribuendo a renderlo l'elemento di IA più utilizzato tra gli utenti di Galaxy S24. Consente loro di ottenere informazioni più dettagliate su praticamente qualsiasi cosa visualizzata sullo schermo con un semplice gesto, senza dover cambiare applicazione."

Fin dall'inizio, l'azienda ha presentato Circle to Search nelle sue comunicazioni come una funzione sviluppata "con Google". Tuttavia, è Google ad amministrare la funzionalità e a offrirla anche sui suoi smartphone della serie Pixel 8 e Pixel 7, nella stessa forma in cui è disponibile su Galaxy S24.

Non sorprende che Circle to Search sia diventato popolare tra gli utenti di Galaxy S24. In primo luogo, è la funzione più facilmente accessibile nella suite di IA, poiché le altre funzionalità richiedono l'utilizzo delle app e dei servizi Samsung, che non sono adatti a tutti. Inoltre, Google ha investito notevoli risorse nella promozione di questa funzione nonostante la sua disponibilità limitata.

Google ha anche accennato che sempre più dispositivi avranno accesso a questa funzione nel tempo, e Samsung ha precedentemente suggerito che ciò potrebbe avvenire verso la fine del 2024. Voi la usate?