Galaxy S25 Edge: subito 2 promo e 170€ di risparmio

Il nuovissimo Galaxy S25 Edge è disponibile e Samsung ha deciso di festeggiare il lancio con due promozioni davvero imperdibili. Se state pensando di cambiare smartphone, questo è il momento giusto per farlo: unendo le offerte attualmente attive sullo store ufficiale, potete risparmiare ben 170€ sull’acquisto del nuovo top di gamma. Si tratta di un’opportunità perfetta per chi cerca le massime prestazioni e uno sconto consistente.

N.B: inserire il coupon "GALAXY4U" per ricevere lo sconto extra di 50€

Galaxy S25 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

La prima promozione vi permette di ottenere la versione da 512GB allo stesso prezzo di quella da 256GB, offrendovi dunque il doppio dello spazio senza costi aggiuntivi. Questo significa avere più memoria per app, foto e video senza dover investire un euro in più. La seconda promo, invece, consiste in un coupon sconto di 50€, da inserire in fase di acquisto: basterà usare il codice "GALAXY4U" per abbassare ulteriormente il prezzo finale.

Combinando queste due offerte, il vantaggio complessivo raggiunge i 170€ di risparmio immediato. Ma non è tutto: se decidete di usufruire anche del programma di Trade-in, ovvero la permuta del vostro vecchio dispositivo, potrete ricevere un’ulteriore riduzione sul prezzo finale del Galaxy S25 Edge. In questo modo, il nuovo smartphone Samsung diventa ancora più accessibile.

Samsung ha pensato a un lancio davvero generoso per il suo nuovo gioiello tecnologico. Se desiderate un dispositivo all’avanguardia, con ampio spazio di archiviazione e uno schermo edge che spinge i confini dell’esperienza visiva, il Galaxy S25 Edge è la scelta ideale. E grazie a queste promozioni attive, potete portarvelo a casa con uno sconto concreto e immediato.

