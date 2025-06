Se siete appassionati di corsa o state cercando uno smartwatch completo e affidabile per accompagnare i vostri allenamenti, il momento giusto per acquistarlo è ora: il Garmin Forerunner 165 è in offerta a 258€ invece di 329,99€, lo sconto più alto mai applicato per questa colorazione. Questo orologio sportivo da 43 mm unisce un design elegante con un display touchscreen AMOLED ultra-brillante, comandi a pulsante e prestazioni di alto livello. Il GPS integrato e il sensore cardio vi permettono di monitorare in tempo reale distanza, passo e frequenza cardiaca, garantendovi un controllo costante e preciso durante le vostre sessioni.

Garmin Forerunner 165, chi dovrebbe acquistarlo?

L’elemento distintivo del Forerunner 165 è la sua capacità di adattarsi a voi. Ogni giorno riceverete allenamenti personalizzati basati sulle vostre prestazioni e sul livello di recupero, per migliorare in modo sostenibile e mirato. Inoltre, con i piani gratuiti Garmin Coach, potrete prepararvi a raggiungere un obiettivo specifico, come una gara o una nuova distanza, seguendo una tabella strutturata, ma flessibile. L’allenamento non sarà più casuale: sarà progettato su misura per voi, con una guida smart passo dopo passo.

Non si tratta solo di corsa: il Forerunner 165 include oltre 25 profili sportivi, dal nuoto al ciclismo, passando per HIIT, forza funzionale, cardio e molto altro. Ogni attività è supportata da metriche precise e da feedback post-allenamento che vi aiutano a comprendere come ogni sessione influisce sul vostro stato di forma. Inoltre, la funzione Report Mattutino vi fornisce ogni giorno una panoramica completa della qualità del sonno e delle condizioni fisiche, aiutandovi a pianificare l’attività quotidiana con maggiore consapevolezza.

Infine, l’esperienza si completa con una ricca dotazione di funzionalità smart: potete ascoltare musica senza smartphone grazie allo spazio interno per scaricare brani o sincronizzare playlist da Spotify, Amazon Music, Deezer e YouTube Music. Le funzioni di sicurezza integrata, come il rilevamento degli incidenti e la richiesta di assistenza, aggiungono tranquillità alle vostre uscite, mentre le notifiche sul display e i pagamenti contactless con Garmin Pay rendono questo smartwatch un compagno completo anche nella vita di tutti i giorni. Con l’offerta attuale e gli accessori giusti, il Forerunner 165 diventa davvero il vostro strumento ideale per correre con stile e intelligenza.

Vedi offerta su Amazon