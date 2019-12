Garmin Instinct 2 Solar: in arrivo lo smartwatch compatibile con la ricarica solare?

Garmin, dopo Swim 2, starebbe per lanciare Instinct 2, un nuovo smartwatch che potrà essere ricaricato grazie all’energia solare. I dispositivi indossabili, primi tra tutti gli smartwatch e i fitness tracker, hanno rivoluzionato l’esperienza degli sportivi: essi possono tenere costantemente sotto controllo il proprio corpo, così da prevenire possibili problemi.

La nuova versione beta del firmware per i dispositivi targati Garmin è recentemente arrivata. Questo aggiornamento, pur non introducendo modifiche sostanziali, potrebbe preannunciare un nuovo possibile dispositivo indossabile. Si chiama Instinct 2 Solar e, come deducibile dal nome, dovrebbe essere uno smartwatch compatibile con la ricarica solare.

Questa caratteristica consentirebbe agli utenti di ricaricare il dispositivo ovunque essi si trovano, anche nel caso in cui non dovesse essere presente nessuna presa di corrente. Quasi certamente, però, il prezzo del device sarebbe più alto rispetto a quello del predecessore.

Questo nuovo modello, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe offrire un sensore utile per calcolare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, uno per la frequenza cardiaca, alcuni nuovi widget e quadranti inediti.

Non dovrebbero ovviamente mancare le funzionalità presenti anche nella variante precedente dell’orologio intelligente: GPS, Glonass, Galileo e compatibilità con Amazon Music. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni direttamente dalla società statunitense.