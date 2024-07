Google Pixel 8 Pro: il MIGLIORE telefono di GOOGLE a un prezzo SHOCK! (-33%)

Siete alla ricerca di uno smartphone che ridefinisca i confini dell'innovazione, combinando prestazioni fotografiche professionali e un'autonomia eccezionale? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon in occasione del Prime Day: il rivoluzionario Google Pixel 8 Pro è ora disponibile a soli 778,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino di 1.159,00€, un vero e proprio affare! È però necessario che siate abbonati ad Amazon Prime per fruire della nuova offerta.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro si presenta come la scelta ideale per gli utenti più esigenti che ricercano un dispositivo all'avanguardia in termini di prestazioni fotografiche e computazionali. Grazie all'innovativo chip Google Tensor G3, supportato dall'Intelligenza Artificiale di Google, questo smartphone si rivela particolarmente adatto a coloro che attribuiscono grande importanza alla qualità delle immagini e dei video. Le quattro fotocamere professionali offrono controlli avanzati e uno zoom di livello eccezionale, soddisfacendo le aspettative dei fotografi più ambiziosi. Di sicuro si tratta di uno dei migliori smartphone in sconto per questo evento!

Per chi è sempre in trasfera, la batteria adattiva del Pixel 8 Pro rappresenta un punto di forza significativo. Con un'autonomia che supera le 24 ore, estendibile fino a 72 ore attivando il risparmio energetico, questo dispositivo si adatta perfettamente alle esigenze di chi necessita di uno smartphone affidabile per lunghi periodi senza accesso alla ricarica.

La funzionalità di ricarica rapida, inoltre, minimizza i tempi di inattività, rendendolo ideale per professionisti e viaggiatori. Al contempo, la resistenza IP68 e il rivestimento in Corning Gorilla Glass Victus 2 conferiscono al Pixel 8 Pro una robustezza superiore, proteggendolo efficacemente da cadute, schizzi e polvere.

Attualmente disponibile a 778,99€, il Google Pixel 8 Pro rappresenta un'eccellente opportunità per chi è alla ricerca di un dispositivo di fascia alta che coniughi innovazione e praticità. La combinazione di prestazioni fotografiche professionali, autonomia estesa e resistenza superiore lo rende un investimento valido per un'ampia gamma di utenti. Per scoprire ulteriori novità di rilievo in questo evento, vi ricordiamo di visitare la nostra guida sempre in aggiornamento.

Vedi offerta su Amazon