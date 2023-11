Google Pixel Watch 2 CROLLA a 303€ anche su Amazon! (-24%)

Dopo l'offerta di stamattina di Unieuro anche Amazon ha deciso di far crollare il prezzo del Google Pixel Watch 2 per quessto Black Friday. Adesso potrete quindi acquistare il nuovo smartwatch made by Google a soli 303€ invece dei normale 399,99€, con uno sconto del 24%.

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartwatch Google Pixel Watch 2 con Fitbit è l'accessorio perfetto per chi desidera mantenere il controllo sulla propria salute e benessere: amanti dello sport, professionisti dell'attività fisica e individui attenti alla propria condizione fisica, troveranno in questo dispositivo un alleato formidabile. Il sensore di nuova generazione fornirà dati più accurati sulle condizioni fisiche, monitorando il battito cardiaco e rilevando potenziali segnali di stress. Ma la cura va oltre: la funzione di rilevazione cadute può contribuire alla sicurezza personale, invocando rapidamente l'assistenza in caso di emergenza.

La tecnologia Fitbit, inoltre, rende il Pixel Watch 2 uno strumento utile a chi vuole massimizzare il proprio rendimento atletico, con funzionalità che ottimizzano gli allenamenti e forniscono feedback in tempo reale. Il Pixel Watch 2 si integra perfettamente con gli altri dispositivi Pixel, trasformando l'esperienza dell'utente in un servizio personalizzato e sempre disponibile. Infine, con una singola ricarica, si ha un'intera giornata di autonomia, permettendo di concentrarsi sulla giornata senza preoccuparsi della batteria.

Il Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch alimentato da Android, dotato di un design elegante con cassa in alluminio e cinturino sportivo nero. Si collega via Wi-Fi e integra le avanzate funzionalità di Fitbit, offrendo monitoraggio del battito cardiaco, gestione dello stress, e numerose funzionalità di sicurezza, tra cui rilevamento cadute e SOS emergenze.

In sintesi, l'offerta per il Google Pixel Watch 2 è un'occasione per aggiungere al proprio polso un dispositivo tecnologicamente avanzato, grande alleato per la salute e l'allenamento. Il prezzo scontato di 303,92€, lo rende una scelta ancora più interessante.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!