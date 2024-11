Guarda come il Black Friday fa decollare gli sconti su tablet e smartphone Blackview

Con il Black Friday ormai pienamente avviato anche su Amazon, molti stanno valutando il cambio del loro smartphone, cercando di fare un upgrade significativo senza far lievitare troppo il budget. E, come sempre, con il Black Friday è facile risparmiare. A facilitare ulteriormente l'acquisto ci pensa Blackview, che ha applicato sconti considerevoli su alcuni dei suoi tablet e smartphone. Quando si parla di Blackview, non si tratta tanto di top di gamma, quanto di dispositivi che puntano principalmente sulla resistenza e sul rapporto qualità/prezzo. Se il vostro smartphone ha bisogno di resistere a qualche urto in più, queste offerte potrebbero fare proprio al caso vostro. Scopriamo insieme i dettagli.

Black Friday Blackview, perché approfittarne?

Per chi è alla ricerca di un tablet, il Blackview Tab60 è potente e robusto, ideale per chi cerca un dispositivo resistente a un prezzo competitivo. Con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB, offre prestazioni fluide per multitasking e una buona archiviazione. Dotato di un processore octa-core, supporta il WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo connessioni rapide e stabili. Il display da 10,1 pollici con supporto per Widevine L1 consente streaming in alta definizione, mentre la modalità PC con schermo diviso migliora l'esperienza lavorativa. Con Android 14 e una buona autonomia, il Tab60 è perfetto per chi cerca un tablet resistente ma versatile, tutto a 89,99€ grazie agli sconti del Black Friday.

Se cercate qualcosa di più potente, invece, il Blackview Tab 90 è un tablet più grande, pensato per chi cerca appunto un’esperienza visiva e di utilizzo migliore. Con uno schermo da 11 pollici e supporto per Widevine L1, è perfetto per lo streaming in ultra HD. Alimentato da un processore octa-core e con 24 GB di RAM (8 GB fisici + 16 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 2 TB, il Tab 90 offre prestazioni eccellenti. La batteria da 8200 mAh garantisce fino a 37 ore di utilizzo, mentre la doppia connettività LTE e WiFi assicura connessioni rapide ovunque. Con Android 14 e funzioni come la modalità PC e schermo diviso, il Tab 90 è perfetto per il multitasking, disponibile a 151,99€ con gli sconti del Black Friday.

Passando agli smartphone, il Blackview BV5300Plus è robusto e affidabile, progettato per resistere a condizioni estreme. Con una certificazione IP68 & IP69K e il rispetto dello standard MIL-STD-810H, è resistente a polvere, urti, temperature estreme e immersioni fino a 1,5 metri. Equipaggiato con 12 GB di RAM (4 GB di RAM + 8 GB espansione) e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB, è perfetto per un uso intensivo. Con una fotocamera da 13 MP sul retro e 5 MP anteriore, è ideale per scatti di discreta qualità. La batteria da 6580 mAh garantisce un'autonomia lunga, ed è disponibile attualmente a 124,99€.

Infine, il Blackview WAVE8C è un telefono economico ma relativamente potente, dotato di un display da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e una batteria da 4700 mAh. Il processore octa-core con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB) offre prestazioni fluide anche per il multitasking. Con fotocamera 13 MP posteriore e 8 MP anteriore, cattura immagini di qualità sufficiente. Inoltre, ha già Android 14 con sistema operativo DOKE OS, ottimizzando l'esperienza utente. Con 3 slot per SIM e memoria, questo smartphone è perfetto per chi cerca un modello economico e versatile, disponibile a soli 79,99€ durante il Black Friday.

