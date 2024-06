HONOR 200 Pro: trade in + coupon sconto + accessori: impossibile non farci un pensiero!

Approfittando delle promozioni attuali di HONOR, potete acquistare il nuovo HONOR 200 Pro con vantaggi esclusivi. Oltre ai tradizionali sconti sul prezzo di listino, che possono variare, questa offerta include diverse opportunità vantaggiose. Inizialmente, avete a disposizione un coupon immediato di 100€ applicabile al momento dell'acquisto. Inoltre, potete ottenere un bonus di 70€ se decidete di partecipare al Trade-in. Per soli 1,90€ aggiuntivi, potrete aggiungere anche l'HONOR SuperCharge 100W al vostro acquisto. Infine, beneficerete di una protezione dello schermo garantita per 6 mesi direttamente dal produttore.

HONOR 200 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Lanciato tra la fine di maggio e la prima metà di giugno 2024, HONOR 200 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2700 x 1224 e refresh rate fino a 120 Hz. All'interno c'è il potente Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, garantendo foto e video di qualità in ogni situazione. La batteria da 5200 mAh supporta la ricarica rapida da 100W, oltre alla ricarica wireless e inversa, assicurando una carica completa in poco più di 40 minuti.

HONOR 200 Pro è equipaggiato con MagicOS 8.0 basato su Android 14, offrendo un'esperienza utente fluida e arricchita da funzioni alimentate dall'intelligenza artificiale. Tra le caratteristiche distintive vi sono Magic Portal per un'interazione intuitiva tra dispositivi, Magic Ring per una condivisione semplificata dei file e Magic Capsule per un accesso rapido a varie funzioni utili. La modalità ritratto è stata sviluppata in collaborazione con Studio Harcourt, garantendo ritratti impeccabili con un solo tocco.

Tutto questo come si può riassumere? Semplicemente che HONOR 200 Pro rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca uno smartphone all'avanguardia con prestazioni eccezionali, acquistabile già a prezzo scontato nonostante il suo recente lancio sul mercato.

