HONOR 400 Lite 5G è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 34%. Questo smartphone passa da 299,90€ a soli 199,40€, offrendovi un dispositivo completo con 8GB di RAM, 256GB di memoria e una batteria da 5230 mAh che vi accompagnerà per tutta la giornata. Il display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di 120 Hz garantisce immagini fluide, mentre la fotocamera da 108MP con pulsante AI vi permetterà di catturare scatti professionali. Resistente e leggero con certificazione IP65.

HONOR 400 Lite 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

HONOR 400 Lite 5G è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 34%, questo telefono si rivolge principalmente agli appassionati di fotografia mobile che desiderano catturare immagini di qualità professionale grazie al sensore da 108MP e al pulsante AI dedicato. È perfetto per i content creator e per chi ama immortalare momenti street-style con zoom 3X lossless e funzioni intelligenti come AI Eraser per rimuovere elementi indesiderati. La resistenza IP65 e la certificazione SGS contro le cadute lo rendono inoltre eccellente per chi conduce una vita dinamica e necessita di un compagno tecnologico robusto ma leggero.

Vi soddisferà pienamente se siete alla ricerca di autonomia eccezionale: la batteria da 5230 mAh garantisce un'intera giornata di utilizzo intenso, ideale per professionisti sempre in movimento o studenti che non vogliono preoccuparsi della ricarica continua. Il display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e tecnologia eye-care rappresenta un vantaggio significativo per chi passa molte ore davanti allo schermo, sia per lavoro che per intrattenimento. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria, questo dispositivo risponde perfettamente alle esigenze di chi necessita di spazio abbondante per app, foto e video, offrendo prestazioni fluide grazie al processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra e alla connettività 5G.

HONOR 400 Lite 5G è uno smartphone Android 15 che vi conquisterà con il suo display AMOLED da 6,7 pollici e luminosità fino a 3500 nit. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria, monta una fotocamera da 108MP con sensore avanzato e funzioni AI per scatti professionali. La batteria da 5230 mAh garantisce autonomia per l'intera giornata, mentre la certificazione IP65 lo protegge da acqua e polvere.

