Honor 50 ufficiale anche in Italia, il brand torna in occidente più forte che mai

Honor ha presentato sul mercato globale il suo nuovo top di gamma Honor 50, un dispositivo che unisce un design accattivante e alla moda a un comparto fotografico votato fortemente al vlogging e ai social network. Così lo ha presentato il CEO George Zhao, al primo lancio avvenuto in Cina a inizio anno:

Continuando con quanto fatto precedentemente, questa serie integra estetica e tecnologia: il nuovo smartphone HONOR 50 vanta una serie di straordinarie innovazioni della fotocamera, del design e delle prestazioni, grazie alla collaborazione con molti partner di fama mondiale.

Ecco tutte le caratteristiche di Honor 50, che sarà presto disponibile per il preorder sullo store dedicato HiHonor.

Un’esperienza di vlogging senza precedenti

Honor 50 coglie al balzo le tendenze, particolarmente nella fascia di utenza dei giovani, alla realizzazione di video brevi registrati sul momento con la formula del video vlogging. Le quattro fotocamere di Honor 50, racchiuse dentro all’eccentrico design Dual Ring che richiama quello delle fotocamere reflex a doppia lente, offrono infatti una flessibilità inaudita per riprendere contenuti da diverse angolazioni anche allo stesso tempo.

Honor 50 monta infatti a bordo un sensore principale da 108MP, una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP per gli scatti notturni. A questi obiettivi si aggiunge una performante fotocamera anteriore da ben 32MP con angolo di visione da 90°, che permette di catturare in un unico scatto più persone e paesaggi più ampi.

Honor 50 presenta inoltre una serie di features dedicate proprio alla produzione di contenuti video:

Sei modalità di ripresa multivideo, per utilizzare allo stesso tempo la fotocamera anteriore e quelle posteriori;

Modalità bellezza per il viso;

Possibilità di ricavare fotografie a partire dai video;

Modelli di storie preimpostati per i social network;

Possibilità di utilizzare le cuffie wireless come microfono per i video.

Un design accattivante

Honor 50 si distingue dalla concorrenza per un design dall’estetica unica, che presenta dettagli curati come una cornice ultrasottile e bordi in vetro lucidato e liscio su entrambi i lati del display. Dal punto di vista dell’estetica Honor 50 brilla, letteralmente: il retro riflette infatti la luce, rendendo Honor 50 un accessorio che attirerà di sicuro l’attenzione.

Honor 50 è disponibile in una gamma di colori che va dai classici Midnight Black ed Emerald Green a opzioni più alla moda: la versione Frosted Crystal presenta infatti un trattamento simile a quello operato su alcuni smartphone Oppo, che si ispira ai cristalli di neve per ottenere una finitura che richiama quella dei diamanti, mentre la versione HONOR Code incorpora le lettere del logo in una soluzione di design su fondo iridescente.

Hardware e software

Honor 50 è dotato di uno schermo OLED da 6,57 pollici con curvatura a 75°, che presenta una risoluzione Full HD (2340×1080) e una gamma cromatica DCI-P3 completa, con riproduzione di 1,07 miliardi di colori. Il display di Honor 50 presenta inoltre una frequenza dinamica di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz, mentre la campionatura del touchscreen riduce al minimo le possibilità di lag grazie a una frequenza di 300Hz.

La batteria di Honor 50 vanta invece una capienza di 4300mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. A ciò si aggiunge la tecnologia Honor SuperCharge per la ricarica rapida a 66W, che grazie al caricabatterie incluso nella confezione ricarica lo smartphone fino al 70% in soli 20 minuti.

Honor 50 presenta al proprio interno il SoC Snapdragon 778G con connettività 5G, con prestazioni di CPU e GPU migliorate del 45% e potenza di elaborazione AI migliorata del 123% rispetto alla generazione precedente. Al chip si aggiunge la GPU Turbo X con tecnologia di accelerazione grafica in grado di sostenere le sessioni videoludiche più intense.

Disponibilità sul mercato

Il nuovo Honor 50 arriva sul mercato italiano con a bordo Android 11 e la skin Magic UI 4.2, che offre ampie possibilità di personalizzazione dell’esperienza utente, inclusa l’opzione di attivare e scegliere il proprio Always-on-Display. Sono presenti inoltre tutti i servizi di Google Play Store.

Honor 50 sarà disponibile per il preorder a partire dall’1 novembre sullo store HiHonor al prezzo di 529 euro. Il dispositivo sarà immesso ufficialmente sul mercato italiano, compresi i principali store di e-commerce e gli operatori telefonici, a partire dal 12 novembre.