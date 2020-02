HONOR MagicWatch 2 è ufficiale: lo smartwatch per atleti e artisti

HONOR ha appena annunciato MagicWatch 2, uno smartwatch con un’autonomia che sembrerebbe essere straordinaria. Il dispositivo era stato il protagonista di alcune indiscrezioni già qualche settimana fa, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del produttore.

Questo smartwatch punta tutto sulla personalizzazione: gli utenti potranno selezionare uno tra gli svariati temi disponibili. Inoltre, i consumatori che amano l’arte potranno decidere di acquistare una delle edizioni limitate realizzate in collaborazione con artisti e designer emergenti di tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’autonomia, la società ha dichiarato che sarà possibile utilizzare l’orologio intelligente fino a 14 ore con una singola ricarica, grazie anche al chipset Kirin A1. Gli sportivi potranno gustare 15 modalità e 13 differenti corsi, in modo da poter variare la propria attività fisica.

Honor MagicWatch 2 è ovviamente provvisto anche di tutte quelle funzionalità che consentono di tenere sotto controllo il battito cardiaco, grazie a TruSeen. Nel caso in cui il valore dovesse risultare diverso rispetto al massimo o al minimo, l’orologio invierà subito una notifica.

La tecnologia HUAWEI TruSleep™2.0 riconosce circa 6 disturbi del sonno e offrirà ai consumatori fino a 200 consigli utili per risolverli. In caso di tensione o stress, l’orologio proporrà anche degli allenamenti semplici ed efficaci (sfruttando le potenzialità di HUAWEI TruRelax™). Con un display AMOLED da 1,39 pollici, HONOR MagicWatch 2 arriverà anche in Italia, ma non sappiamo ancora quando. Sono già stati annunciati i prezzi di lancio:

MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179,99€

MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199,99€

MagicWatch 2 42mm Charcoal Black: 169,99€

MagicWatch 2 42mm Sakura Gold: 209,99€