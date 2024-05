Huawei batte Samsung, è lei a dominare il mercato globale dei foldable

Il panorama del mercato degli smartphone, in particolare il segmento dei foldable, sta subendo una trasformazione significativa. Per anni, Samsung è stata leader indiscussa in questa nicchia, stabilendo il punto di riferimento con i suoi design innovativi e le sue robuste funzionalità dal debutto del Galaxy Fold nel settembre 2019. Tuttavia, dati recenti suggeriscono un cambiamento sismico nelle dinamiche di mercato, con Huawei che sta emergendo come il top player nel mercato globale degli smartphone pieghevoli.

Secondo quanto pubblicato da Counterpoint, Samsung ha detenuto una quota dominante del 58% delle spedizioni globali di smartphone pieghevoli nel primo trimestre del 2023, mentre Huawei è rimasta indietro al 14%. Altri produttori, tra cui Honor e Motorola, si sono spartiti il restante 26%. Nel primo trimestre del 2024 lo scenario è radicalmente diverso: Huawei detiene ora una quota di mercato del 35%, superando Samsung, che è scesa al 23%. Questo cambiamento evidenzia l'intensa concorrenza e l'evoluzione delle preferenze nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Diversi fattori hanno contribuito all'ascesa di Huawei al vertice del mercato dei pieghevoli. In primo luogo, l'integrazione della tecnologia 5G negli smartphone pieghevoli di Huawei ha dato all'azienda un boost significativo nel mercato asiatico. Ciò avrebbe portato Huawei a un'incredibile crescita del 257% su base annua, con i modelli 5G che rappresentano l'84% delle spedizioni totali dei suoi pieghevoli.

Il Huawei Mate X5 è stato determinante per questo successo, essendo lo smartphone pieghevole più venduto dell'azienda per tre trimestri consecutivi. Inoltre, il lancio del più economico Pocket 2, il primo foldable a conchiglia di Huawei, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di mercato. L'interessante prezzo del Pocket 2 e il design innovativo del Mate X5 potrebbero aiutare Huawei a mantenere il suo vantaggio fino all'atteso lancio dei Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 da parte di Samsung, previsto per luglio.

Anche Honor e Motorola hanno fatto passi da gigante nel mercato degli smartphone pieghevoli. Il Magic V2 di Honor, ad esempio, ha catapultato l'azienda da una quota di mercato del 3% nel primo trimestre 2023 al 12% nel primo trimestre 2024, assicurandosi il terzo posto. La popolarità del Magic V2, in particolare in Europa occidentale dove è diventato il pieghevole più spedito nel primo trimestre del 2024, sottolinea il suo fascino grazie al design elegante e sottile.

Inoltre, il mercato ha visto una crescente preferenza per i pieghevoli a libro, che ora rappresentano il 55% delle spedizioni globali. Questo cambiamento è degno di nota, dato che i modelli a conchiglia erano più popolari dal 2021.

Il dominio di Samsung nel mercato dei foldable è stato in gran parte incontrastato per diversi anni, in parte a causa della mancanza di una concorrenza sostanziale. Tuttavia, con aziende come Huawei, Honor e Motorola che ora offrono alternative interessanti, la presa di Samsung sul mercato si è allentata. L'imminente uscita del Galaxy Z Flip6 e del Galaxy Z Fold6 potrebbe essere cruciale per Samsung, che punta a riconquistare il primo posto. Si prevede che questi nuovi dispositivi saranno caratterizzati da prestazioni migliori e funzioni innovative che potrebbero ravvivare l'interesse dei consumatori.