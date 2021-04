Huawei: ecco i primi dati di vendita 2021, c’è da preoccuparsi?

Solo pochi mesi fa Huawei era prima in classifica per quanto riguarda numero di smartphone venduti nel mondo. Oggi, soprattutto in occidente, fa fatica e vederla posizionata così in basso nell’ultima ricerca di Strategy Analytics fa riflettere per il mondo in cui ha perso quote di mercato in un tempo rapidissimo.

La società di ricerca ha pubblicato le sue analisi aggiornate al primo trimestre 2021, quello precedente al quello ancora in corso, e ci sono parecchi spunti di riflessioni, primo tra tutti il caso Huawei.

Dall’analisi si evince che ci sono stati 340 milioni di smartphone venduti. Questo dato è stato trainato dal mercato orientale in quanto il 5G ha fatto breccia nel cuore dei consumatori e in tantissimi hanno voluto raggiungere anzitempo la possibilità di fruire delle reti ultima generazione.

Nel documento possiamo notare che i principali brand hanno incrementato i loro numeri con Samsung sempre saldamente al comando della classica worldwide. Ma tra i big non manca qualcuno? Si, Huawei è sparita dalla top five ed è andata a mischiarsi nella categoria altro, ovvero quei brand che non hanno quote significative rispetto allo strapotere dei primi cinque.

Ormai le sanzioni inflitte dal Governo Trump prima, confermate dal nuovo esecutivo Biden poi, hanno ridimensionato i numeri e chi è in procinto di cambiare il proprio smartphone se ne vede bene di stare lontano da quelli senza servizi Google. Andando più nel dettaglio, l’analisi riporta che è Vivo il brand cresciuto di più ed inoltre è quello che ha accolto la maggior parte dei clienti ex Huawei localizzati in oriente.

Insomma, con LG che ha deciso di gettare la spugna ed HTC che ci sta perennemente pensando, non è che Huawei possa optare di intraprendere la medesima decisione se le cose non cambiano? In ogni caso, la struttura consumer ha subito un ingente ridimensionamento economico, questo è un dato di fatto.