Per abbattere i rumori esterni, scegli questi auricolari. E con il 44% di sconto, non c'è motivo di esitare

Siete spesso in giro, in movimento, e vi capita anche di dover fare chiamate di lavoro o con amici e parenti? Gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i sono ora disponibili su Amazon a soli 56,00€ invece di 99,99€, con uno sconto eccezionale del 44%! Questi auricolari wireless vi conquisteranno con la certificazione Hi-Res Audio, cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e un'autonomia che raggiunge le 28 ore con la custodia di ricarica. La resistenza IP54 e la possibilità di connettersi simultaneamente a due dispositivi li rendono perfetti per ogni situazione. Un'offerta imperdibile per un'esperienza d'ascolto di qualità superiore.

HUAWEI FreeBuds 5i, chi dovrebbe acquistarli?

Le HUAWEI FreeBuds 5i sono consigliate a chi cerca auricolari wireless versatili per l'uso quotidiano, in particolare per pendolari, professionisti e appassionati di musica. Con la loro cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e tre modalità selezionabili (Ultra, Generale e Comodo), vi permetteranno di immergervi nella vostra musica anche negli ambienti più rumorosi come aeroporti, mezzi pubblici o uffici open space. La certificazione Hi-Res Audio Wireless garantisce un'esperienza sonora di qualità superiore, con equalizzazioni personalizzabili per adattarsi ai vostri gusti musicali.

Questi auricolari soddisfano anche le esigenze di chi ha uno stile di vita dinamico, grazie alla resistenza IP54 contro acqua e polvere e all'eccezionale autonomia che arriva fino a 28 ore con la custodia di ricarica. La possibilità di collegarsi contemporaneamente a due dispositivi li rende perfetti per chi lavora su più piattaforme, permettendovi di passare facilmente dal computer allo smartphone. Il design compatto, leggero e con tre diverse misure di gommini in silicone assicura comfort prolungato, mentre i comandi touch intuitivi vi consentono di gestire la riproduzione senza dover estrarre continuamente il telefono.

Le HUAWEI FreeBuds 5i sono auricolari wireless Bluetooth 5.2 con certificazione Hi-Res Audio per un suono di alta qualità. Offrono tre modalità di cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, adattabili a diversi ambienti. Con un'autonomia fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica e la possibilità di ottenere 4 ore di ascolto con soli 15 minuti di ricarica. Sono certificati IP54 contro acqua e polvere e permettono la connessione simultanea a due dispositivi. A soli 56€ invece di 99,99€, le HUAWEI FreeBuds 5i rappresentano un'offerta eccezionale per chi cerca auricolari di qualità senza spendere cifre elevate. Vi consigliamo l'acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la cancellazione del rumore efficace e la lunga autonomia che vi garantiranno un'esperienza d'ascolto superiore in qualsiasi situazione.

