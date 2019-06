Huawei Mate 30: Kirin 985 e nuovo sistema operativo in Cina?

Secondo alcune fonti, Mate 30 e Mate 30 Pro arriveranno in Cina il 22 settembre con il nuovo sistema operativo proprietario di Huawei al posto di Android.

Huawei dovrebbe presentare i suoi prossimi top di gamma entro la fine dell’anno. Stiamo parlando di Mate 30 e Mate 30 Pro su cui sono fuoriuscite nuove informazioni. Un leaker ha, infatti, affermato su Twitter che la prossima serie Mate 30 arriverà in Cina con a bordo l’ultimo processore Kirin 985 e con HongMen OS, quello che dovrebbe essere il sistema operativo di Huawei di cui si sta tanto parlando negli ultimi giorni.

I nuovi smartphone dovrebbero essere presentati il 22 ottobre, stando a quanto riportato dalla fonte che ha affermato inoltre di non essere sicuro di quale sistema operativo verrà utilizzato sulle versioni internazionali. Per quanto riguarda le informazioni riportate, non sarebbe di certo una sorpresa la presenza del Kirin 985. La novità più grande e interessante sarebbe il nuovo sistema operativo.

Huawei's next flagship Mate 30 series will be released on 22 September or close that with new Kirin 985 and HongMeng OS (in China). Globally this is open which OS these are coming.#Huawei #HuaweiMate30 pic.twitter.com/Fq3FtQLTHB — Teme (特米) (@RODENT950) June 2, 2019

Huawei era già da tempo a lavoro per preparare un piano B nel caso si fosse trovata nella situazione di non poter più utilizzare il sistema operativo Android. In seguito al decreto esecutivo firmato da Trump, l’azienda ha accelerato i tempi arrivando ad affermare che il nuovo OS potrebbe essere pronto già nell’autunno 2019. Dichiarazioni fatte dal CEO Richard Yu che sono allineate dunque con l’indiscrezione trapelata su Twitter.

Per quanto riguarda invece i dettagli tecnici sulla serie Mate 30, ciò che sappiamo è che dovrebbero integrare un display OLED da 6,71 pollici con bordi curvi e sensore biometrico integrato. La scocca posteriore dovrebbe integrare quattro fotocamere all’interno di un quadrato, come già visto con Mate 20 Pro. Dovrebbe esserci anche una variante 5G che si affiderà alla presenza del modem Balong 5000. Per ora sono solo indiscrezioni e ci toccherà attendere ancora un po’ prima di avere informazioni ufficiali.