Huawei MediaPad M6 arriverà in Italia, ma senza i servizi Google

Huawei MediaPad M6 arriverà ufficialmente in Europa e, di conseguenza, anche in Italia. Il dispositivo era stato lanciato in Cina durante la scorsa estate, ma non era chiaro se anche gli utenti europei avrebbero potuto ottenerlo. Oggi è arrivata la conferma ufficiale.

La società cinese ha riscosso un ottimo successo grazie al precedente modello, che ha il nome di MediaPad M5. Complice della popolarità anche il rapporto qualità/prezzo, che è abbastanza buono. Huawei prova a replicare, con un nuovo tablet. MediaPad M6 è stato lanciato in Cina qualche mese fa e molti utenti europei erano curiosi di scoprire se anche loro avrebbero potuto acquistarlo.

Ora è arrivato l’annuncio: la versione da 10,8 pollici arriverà ufficialmente nel nostro paese. Non si sa nulla, invece, per la variante da 8,4 pollici. I consumatori europei troveranno anche un’attesa sorpresa: nel tablet girerà EMUI 11 (basato su Android 10) e non EMUI 9.1. Il dispositivo non sarà però compatibile con i servizi Google e Google Play Store. Le applicazioni di terze parti saranno scaricabili grazie ad Huawei AppGallery.

MediaPad M6 ha un display da 10,8 pollici e con una risoluzione 2K. Sotto il cofano è presente il SoC Kirin 980, 4/6 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Infine, troviamo una batteria da 7500 mAh, una fotocamera posteriore da 13 MP e una camera selfie da 8 MP.

Non conosciamo ancora la data d’uscita e neanche tutti i prezzi. Per il momento, sappiamo solo che per ottenere la variante 4/64 GB è necessario spendere 349 euro.