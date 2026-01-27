Teufel, azienda nota nel settore audio, ha rilasciato la seconda generazione delle sue cuffie wireless dedicate all'attività fisica, promettendo di superare i limiti della versione precedente con miglioramenti sostanziali in ogni aspetto. Le AIRY SPORTS TWS 2 rappresentano un salto di qualità che tocca design, prestazioni audio e autonomia, posizionandosi in una fascia di prezzo competitiva a 119,99 euro.

La vera novità sta nell'implementazione di driver HD lineari da 10mm, componenti più grandi rispetto alla generazione precedente che modificano radicalmente l'esperienza d'ascolto. Questa scelta tecnica si traduce in bassi più profondi e corposi, pensati per accompagnare ritmi incalzanti senza sacrificare la nitidezza delle frequenze medie e alte. L'equilibrio raggiunto mira a evitare l'affaticamento uditivo durante sessioni prolungate, un problema comune negli auricolari sportivi che privilegiano esclusivamente le basse frequenze.

L'autonomia costituisce uno dei punti di forza più evidenti di questo prodotto. Con la cancellazione attiva del rumore disattivata, ogni singola carica garantisce fino a 13 ore di riproduzione continua, mentre la custodia permette di raggiungere complessivamente 58 ore totali. Per chi si allena quotidianamente, questo significa poter affrontare un'intera settimana senza preoccuparsi di ricaricare il dispositivo, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida USB-C negli intervalli più brevi tra una sessione e l'altra.

Dal punto di vista ergonomico, gli ingegneri tedeschi hanno ripensato completamente i ganci auricolari, rendendoli più confortevoli e stabili. La confezione include cinque diverse misure di gommini in silicone antibatterico, un dettaglio non trascurabile considerando l'ambiente umido e ricco di batteri tipico dell'allenamento intenso. La certificazione IPX4 protegge gli auricolari da sudore e pioggia, rendendo il dispositivo adatto sia alle sessioni indoor che alle corse all'aperto in condizioni meteorologiche variabili.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore si affianca alla modalità Trasparenza, offrendo agli utenti il controllo completo sull'ambiente sonoro circostante. In palestra l'ANC isola dai rumori fastidiosi permettendo di concentrarsi su tecnica e respirazione, mentre sui mezzi pubblici aiuta a rimanere nella propria bolla, senza farsi distrarre dall'esterno. Quando invece la sicurezza richiede consapevolezza ambientale, come attraversando strade trafficate o correndo in città, basta attivare la modalità Trasparenza per rimanere in contatto con ciò che accade intorno.

Tre microfoni per auricolare garantiscono chiamate nitide anche durante l'attività fisica

Il sistema di controllo si basa su comandi touch dual integrati direttamente negli auricolari, eliminando la necessità di estrarre lo smartphone durante l'allenamento. Cambio traccia, regolazione volume e passaggio tra modalità ANC e Trasparenza avvengono con semplici tap sulle superfici sensibili. L'applicazione Teufel Go espande ulteriormente le possibilità di personalizzazione attraverso un equalizzatore completo, permettendo di adattare il profilo audio al genere musicale preferito o al tipo specifico di allenamento.

Per le chiamante sono presenti tre microfoni per ciascun auricolare, una configurazione che garantisce la trasmissione vocale chiara anche in movimento o in ambienti rumorosi. Questa caratteristica trasforma le cuffie in uno strumento versatile, utilizzabile non solo durante lo sport, ma anche per videochiamate professionali o telefonate senza compromessi sulla qualità.

Il Bluetooth 5.3 con supporto codec AAC assicura connessione stabile e streaming audio di qualità elevata, mentre l'accoppiamento automatico all'apertura della custodia e la sincronizzazione labiale audio-video completano un pacchetto tecnologico solido. Particolare attenzione è stata dedicata alla riduzione della latenza, aspetto critico per chi utilizza contenuti video durante l'allenamento o segue corsi fitness online.

L'estetica abbandona la monotonia del classico nero con l'introduzione di tre nuove colorazioni: Moon Gray, Misty Green e Space Blue, che si aggiungono alla tradizionale Night Black. Questa scelta cromatica trasforma un prodotto prettamente sportivo in un accessorio versatile, adatto tanto alla palestra quanto all'uso quotidiano, rispondendo alle esigenze di chi cerca un unico dispositivo per molteplici contesti. Le AIRY SPORTS TWS 2 sono già disponibili esclusivamente attraverso lo shop online ufficiale di Teufel, posizionandosi in un segmento di mercato affollato ma con caratteristiche tecniche che potrebbero fare la differenza per gli sportivi più attenti.