Il prossimo Xiaomi Mi MIX sarà un foldable, ecco le prime immagini!

Le prime voci riguardanti il primo smartphone foldable di Xiaomi erano iniziate a circolare già all’inizio di quest’anno e nelle immagini trapelate veniva mostrato un design simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 2 e Huawei Mate X2. Una nuova serie di immagini apparse su Twitter sembrano attribuire alla gamma Mi MIX dell’azienda lo smartphone pieghevole che dovrebbe arrivare già quest’anno!

Quando arriverà il prossimo Xiaomi Mi MIX? Questa è una domanda che molti appassionati si stanno chiedendo da anni, la serie MIX del brand era tra le più amate in quanto portava design unici e tecnologie innovative sul mercato. Sono anni che l’azienda non presenta uno smartphone della famiglia MIX ma probabilmente molto presto verremo accontentati.

Le immagini circolate su Twitter, per la prima volta apparse su Weibo ma subito eliminate, mostrano un dispositivo che prevede l’utilizzo di uno schermo pieghevole interno. Nella parte esterna della scocca è ben visibile il logo MIX che contraddistingue gli smartphone della serie e un modulo contenente tre diverse fotocamere. Stranamente il dispositivo non sembra avere un display nella parte frontale da utilizzare quando la cerniera centrale è chiusa.

Well….. This looks like a Mix Fold 🤷‍♂️

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) March 17, 2021