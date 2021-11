Instagram, in arrivo il conteggio “Like” delle storie?

Novità in arrivo per gli utenti di Instagram. Stando a quanto rivelato dal leaker Alessandro Paluzzi, il social network starebbe lavorando per consentire ai suoi creator di aggiungere moderatori alle Live e anche per implementare i “mi piace” all’interno delle Storie.

Per quanto riguarda la prima funzione, i creatori di contenuti potranno scegliere un utente dalla lista di spettatori e nominarlo “moderatore” della Live, per l’appunto. Il moderatore aiuterà il creator a gestire il flusso dei commenti, cancellando gli interventi meno opportuni e accettando/rifiutando gli inviti a partecipare alla diretta. Al momento, solo l’utente che ospita il live streaming è in grado di eseguire queste operazioni, ma farlo diventa molto complicato su profili grandi in cui i commenti si susseguono rapidissimamente.

Un’altra opzione interessante e attesissima dai fan della piattaforma è quella relativa ai like nelle Storie. Già ad agosto, Paluzzi dichiarò che l’azienda si stava impegnando senza sosta per rendere il suo “prodotto” Storie ancor più competitivo e attraente (soprattutto rispetto alle alternative offerte dalla concorrenza), e a breve questa funzione potrebbe essere messa a disposizione di tutti. Ad oggi, l’unico modo per reagire a un contenuto pubblicato nelle Storie consiste nell’invio di un messaggio diretto (privato) al suo autore. Non è chiaro se i like saranno resi pubblici oppure – al pari di views e commenti – rimarranno visibili soltanto al creator.

Le nuove funzionalità al vaglio degli sviluppatori rappresentano l’ennesimo sforzo da parte di Instagram per restare al passo dei competitors e accontentare le richieste degli utenti. L’obiettivo, come sempre, è fare in modo che i creator e i loro follower trascorrano più tempo possibile su Instagram, evitando che migrino sul temuto “rivale” TikTok o su altre piattaforme con feed video in diretta.