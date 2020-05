Instagram Lite non è più disponibile. La società ha deciso di sopprimere la versione alleggerita dell’applicazione principale. Gli utenti che proveranno ora ad accedere alla variante “Lite” troveranno un messaggio che li invita a scaricare l’app completa.

Sono sempre più numerosi i produttori che scelgono di ideare delle versioni meno pesanti delle loro applicazioni. Questi sono dei software pensati appositamente per coloro i quali utilizzano uno smartphone non molto prestante. Basti pensare a Facebook Lite, Skype Lite e Instagram Lite. I giorni di quest’ultima sono però terminati: l’azienda ha deciso di eliminare l’app, che non ha ottenuto un grande successo.

Instagram Lite non era altro che un WebView con qualche piccola modifica (infatti, pesava solo 573 kilobyte). Proprio per questo motivo, molti utenti erano poco inclini a effettuare il download, preferendo utilizzare direttamente il browser. Il risultato era infatti molto simile a quello ottenuto collegandosi con il browser al sito web Instagram.com (e creando, magari, un collegamento con la schermata principale del device).

La pagina ufficiale dell’applicazione su Google Play Store è stata eliminata. Gli utenti che avevano già effettuato il download troveranno un messaggio con cui vengono notificati che “Instagram Lite non è più supportata”. L’ultimo aggiornamento di questa app risale a ottobre 2019.