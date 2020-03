Instagram potrebbe presto consentire agli utenti di nascondere una specifica “Story” solo ad alcuni determinati utenti. Una possibilità differente rispetto all’attuale funzionalità con cui nascondere tutte le storie ad alcuni utenti.

Jane Manchun Wong, l’abile sviluppatrice che spesso scopre delle novità nelle applicazioni dei vari social network prima che vengano effettivamente implementate, ha trovato un codice molto interessante nell’ultima versione di Instagram.

Instagram is testing the ability to hide specific Stories from specific people

good for one-off occasions 😉 pic.twitter.com/9tq2ZXGhWY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 17, 2020