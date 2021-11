Instagram, per creare un account sarà necessaria la verifica video

Per creare un account su Instagram sarà necessaria la verifica video. È questa la nuova misura di sicurezza imposta dal social network per evitare la proliferazione di account falsi e spambot che da tempo stanno affliggendo la piattaforma. Come riferisce il consulente per i media Matt Navarra, per registrarsi, d’ora in poi, sarà necessario fare un video di se stessi inquadrando il volto da varie angolazioni.

I video inviati al momento della registrazione verranno eliminati dal server di Instagram entro trenta giorni. Instagram non userà il riconoscimento facciale e non raccoglierà i dati biometrici degli utenti. L’unico obiettivo, si legge su Android Police, è quello di impedire ai bot di generare account in serie da rivendere a chi cerca di aumentare il proprio numero di follower attraverso questa pratica scorretta.

Naturalmente, gli utenti comuni (umani) saranno comunque in grado di creare più account associati al loro volto. Al momento, questa funzione non è ancora disponibile a livello globale; tuttavia, su Twitter, sempre più persone segnalano la comparsa della schermata “Video selfie” nel momento in cui si prova ad aprire l’app, un invito a riprendere un breve video di se stessi come conferma della propria identità. In una nota in calce, Instagram ribadisce che il video in questione non sarà reso visibile in nessun luogo della piattaforma e il social non ne farà nessun uso a parte quello segnalato.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Sono diverse le nuove funzioni a cui Instagram sta lavorando in questo periodo. La prima è l’introduzione dei “mi piace” sulle Storie, che permetterà ai creator di ricevere reazioni diverse rispetto al solito messaggio in direct (l’unico modo, finora, per interagire con chi pubblica una Storia). Inoltre, a partire dai prossimi aggiornamenti, chi avvia una live avrà la possibilità di nominare un moderatore per gestire i commenti e le richieste di partecipare.