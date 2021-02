iOS 14.5, le nuove funzioni di Mappe vi aiuteranno ad evitare gli ingorghi

Apple ha rilasciato ufficialmente la beta di iOS 14.5 per sviluppatori e beta tester, nella quale è stato possibile rintracciare nuove funzionalità in Mappe.

Mappe di Apple

La versione beta di iOS 14.5, disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici, aggiunge nuove funzionalità in Mappe come la possibilità per gli utenti di segnalare eventuali incidenti, pericoli imminenti e la presenza di autovelox lungo le strade nel momento in cui si sta visualizzando quel determinato percorso.

Percorrendo un determinato percorso, grazie all’ausilio di Siri sarà appunto possibile avvertire della presenza di un incidente, un’autovelox o un pericolo.

Nuova schermata Mappe di Apple

Andando infatti sui dettagli delle mappe, è possibile notare la presenza del nuovo pulsante dedicato identificato come “Segnala” e che consente di inserire le sopracitate segnalazioni, qualcosa di molto simile a quanto già visto su Waze.

Il fatto interessante è la possibilità poi di poter sfruttare i comandi vocali per segnalare un incidente. In che modo? Sarà per esempi0 possibile dire “Ehi Siri, c’è un incidente” e l’assistente vocale, in automatico, invierà un rapporto ad Apple Maps. Nel caso in cui un buon numero di utenti si prodighino per inviare la medesima segnalazione, il punto esatto in cui è avvenuto l’incidente verrà visualizzato all’interno di Mappe.

Nuova schermata Apple Car Play

Altro aspetto particolarmente interessante è legato al fatto che chi vorrà utilizzare questo servizio potrà farlo sfruttando direttamente l’interfaccia di Apple CarPlay, senza l’obbligatorietà dunque di dover utilizzare lo smartphone per avviare la segnalazione.

Non appena l’aggiornamento ad iOS 14.5 diverrà ufficiale ed uscirà dalla fase di test, Siri sarà in grado di informare gli utenti circa le nuove possibilità offerte da Mappe ed in particolare di poter segnalare un incidente già la prima volta che l’utente andrà a selezionare un percorso per ottenerne le indicazioni.

