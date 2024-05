iPad 10 IMPERDIBILE a soli 379€! GRAZIE AMAZON!

Vi avevamo già proposto un'ottima offerta che Amazon sta riservando al bellissimo iPhone 15 Plus, oggi venduto dallo store ad uno dei prezzi più bassi di sempre. Ebbene, ora restiamo in tema Apple, presentandovi un'altra offerta su di un altro eccezionale prodotto della Mela, ovvero iPad 10, sul mercato già da qualche anno, ma ancora eccezionale, specie grazie al suo compromesso tra qualità e prezzo, essendo ormai venduto a soli 439 euro. Ebbene, qualora questo dispositivo vi interessi, sappiate che oggi è ancor poiù conveniente su Amazon, giacché lo store lo sta vendendo al prezzo di appena 379€, ovvero con uno sconto del 14%!

iPad 10, chi dovrebbe acquistarlo?

iPad 10è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile che possa soddisfare sia le esigenze di lavoro che quelle di intrattenimento personale. Con il suo eccezionale display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, questo eccellente tablet si rivela ideale per gli appassionati di grafica, fotografia e video, garantendo una visualizzazione di qualità superiore, dove colori vividi e dettagli nitidi sono di casa. Inoltre, il suo Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core assicura prestazioni elevate, rendendolo perfetto per chi richiede un dispositivo capace di gestire senza problemi applicazioni impegnative e multitasking.

Ovviamente, trattandosi di un iPad, è garantita la compatibilità con Apple Pencil (ma solo di 1ª generazione), proponendosi così come uno strumento utile anche per gli studenti, essendo un tablet comaptto e pratico, ideale per prendere appunti, fare ricerche e leggere. Dotato di Touch ID per un ottimo livello di sicurezza, e di una connesisone Wi-Fi 6 ultraveloce, questo tablet è l'ideale anche per chi è costantemente in giro, e desidera avere a disposizione uno strumento utile per il lavoro, come per la vita di tutti i giorni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito ad acquistare subito iPad 10, visto l'ottimo prezzo scontato! Un affare non da poco, che vi inviteremmo a cogliere al volo, onde evitare che la promozione Amazon termini del tutto!

