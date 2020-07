iPhone 12, altro che ritardo: arriverebbe l’8 settembre

Altro che ritardo. Apple potrebbe svelare la futura generazione di iPhone 12 il prossimo 8 settembre, durante il tradizionale keynote. A riferirlo è il noto leaker iHacktu Pro che – su Twitter – ha ripreso l’indiscrezione, proveniente da un’altra fonte, relativa ai piani di presentazione del colosso di Cupertino. Non solo iPhone, la fonte fa riferimento anche ad altri dispositivi della Mela Morsicata, compresi i primi Mac basati su Apple Silicon.

Nello specifico, durante l’evento di settembre che dovrebbe svolgersi esclusivamente online a causa del COVID-19, Apple dovrebbe annunciare:

Come già detto, le informazioni non si esauriscono qui. Sempre secondo iHacktu Pro, il 27 ottobre sarebbe la data scelta da Apple per annunciare i primi Mac basati su Apple Silicon, il nuovo processore proprietario con architettura ARM. Sarebbero due: MacBook e MacBook Pro 13”. Lo stesso giorno dovrebbero essere annunciati anche i nuovi iPad Pro con il debutto sul mercato però atteso per il 2021. La fonte, infine, riferisce che – durante un evento online – il colosso di Cupertino potrebbe alzare finalmente il sipario su Apple Glass, gli occhiali smart oggetto di indiscrezioni ormai da diverso tempo.

Insomma, potrebbe essere un trimestre intenso per Apple. Ad ogni modo, ripetiamo che non parliamo di informazioni ufficiali. Per cui, potrebbero esserci dei cambiamenti. Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale direttamente da Apple.