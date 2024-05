iPhone 14 Plus a MENO di 780€ su Amazon! Risparmi il 20%

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma e vorreste approfittare di un'offerta davvero ottima per portarvi a casa un dispositivo che non vi deluderà, date un'occhiata a questa promozione esclusiva su Amazon per iPhone 14 Plus, disponibile ora a soli 779€ rispetto al prezzo originale di 979€, offrendovi un risparmio del 20%. Questo smartphone di punta, con il suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici, promette non solo prestazioni fulminee grazie al Chip A15 Bionic ma anche una durata della batteria senza precedenti, permettendovi di godere fino a 26 ore di riproduzione video. Non perdetevelo a questo prezzo imperdibile!

iPhone 14 Plus (128 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 14 Plus è l'ideale per chi cerca uno smartphone che riesca a tenere il passo con uno stile di vita frenetico e ricco di impegni, offrendo al tempo stesso una tecnologia all'avanguardia. Questo dispositivo è particolarmente consigliato per gli appassionati di fotografia che desiderano catturare immagini di qualità eccezionale in ogni condizione di luce, grazie al suo evoluto sistema di fotocamere. Con la modalità Azione e la possibilità di registrare in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, si dimostra perfetto anche per chi ama realizzare e condividere contenuti video di alta qualità, garantendo riprese stabili e privi di sbalzi.

Inoltre, per chi fa dell'autonomia una priorità, l'iPhone 14 Plus promette fino a 26 ore di riproduzione video grazie alla sua batteria duratura, rendendolo un fedele compagno per l'intera giornata senza necessità di ricariche intermedie. La resistenza all'acqua e il Ceramic Shield lo rendono un dispositivo robusto, adatto anche a chi vive un dinamismo quotidiano che richiede una maggiore durabilità. Infine, con la connettività 5G ultrarapida e le funzionalità di sicurezza avanzate, si rivolge a chi non vuole scendere a compromessi in termini di velocità e protezione.

Proposto a un prezzo ridotto da 979€ a 779€, l'iPhone 14 Plus rappresenta un'offerta imperdibile per chi desidera unire prestazioni di alto livello, un'esperienza d'uso intuitiva e funzionalità avanzate in un solo dispositivo. La combinazione di hardware potente, design raffinato e software all'avanguardia rende questo smartphone una scelta consigliata per chiunque voglia vivere l'esperienza Apple al meglio, con il vantaggio di un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

