Stando alle voci circolate in rete nelle ultime ore, sembra che constatando lo scarso successo di vendite di iPhone 14 Plus Apple abbia dovuto chiedere alle fabbriche che li assemblano di fermare la produzione.

È passato poco più di un mese da quando Apple ha introdotto sul mercato l’ultima versione dello smartphone più famoso del mondo: iPhone 14. Tutto avrebbe fatto pensare al classico successo annunciato. E invece, andando a vedere i dati di vendita, le cose non solo non sono andate come previsto dalla casa di Cupertino ma addirittura hanno imposto un netto cambio di strategia.

Questo almeno è il caso di iPhone 14 Plus i cui risultati di vendita sono risultati essere talmente insoddisfacenti da costringere Apple a fermarne la produzione. A riportare l’informazione è stato The Information: Apple avrebbe contattato le fabbriche chiedendo di fermare le linee di produzione dedicate a iPhone 14 Plus.

I motivi dietro queste scarse vendite (scarse almeno per le aspettative di Apple) sebbene difficili da individuare con certezza, possono almeno essere intuibili.

Da parte nostra, se proprio volessimo individuare un “colpevole” per questo comportamento da parte del mercato molto probabilmente punteremmo il dito verso il prezzo di vendita: iPhone 14 Plus costa all’incirca 100 dollari meno della versione Pro. Ma quest’ultimo ha un’hardware decisamente migliore.

Non è la prima volta che la nuova serie iPhone è al centro di ridimensionamenti della produzione: già il mese scorso a subire lo stesso trattamento era stato iPhone 14 “base”. Apparentemente gli unici modelli che non sembrano essere in alcun modo vittime di questo calo di interesse sono (quasi paradossalmente) il device di punta: iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Al punto che il noto analista Ming-Chi Kuo è arrivato ad affermare che Apple avrebbe chiesto a Foxcon di deviare la linea di produzione di iPhone 14 verso il modello Pro.

E voi che opinione avete: quale potrebbe essere la causa del successo dei modelli di punta a scapito delle versioni meno prestigiose?