iPhone 15 Ultra potrebbe essere l’unico iPhone della nuova gamma ad avere un obiettivo di tipo periscopio. Il rumor arriva dal media coreano The Elec, che parla delle ultime scelte di Apple in fatto di business, fornendo al tempo stesso importanti dettagli sulla configurazione dei nuovi iPhone.

Per prima cosa, sappiamo che il modello top della serie si chiamerà iPhone 15 “Ultra” (non più “Pro Max”), una scelta dettata dalla volontà di diversificare ancora di più questa variante da quella Pro “base”. Nel 2023, poi, iPhone 15 Ultra presenterà una caratteristica distintiva già di per sé molto importante, ovvero quella del teleobiettivo a periscopio, caratteristica che potrebbe spingere più di qualche utente a preferirlo agli altri modelli.

Credits: Jordan Palmer - Tom's Guide

Per ora, infatti, non si parla di introdurre il periscopio anche per la variante vanilla e per quella Pro. Per averlo su tutti gli iPhone bisognerà attendere il 2024, o almeno così si vocifera. Di sicuro, il comparto fotocamera di iPhone 15 Ultra sarà davvero… ultra, in grado di far concorrenza a un altro smartphone con questa denominazione (ovvero il top di gamma di Samsung).

In base a quanto riporta la nostra fonte, sappiamo che Apple è tuttora impegnata nella stipula degli accordi coi fornitori del nuovo sensore. LG Innotek è in testa nella gara, con il 70% del componente che sarebbe pronta a fornire, seguita da Jahwa Electronics per la percentuale rimanente. Ad oggi, gli attuatori implementati nelle fotocamere degli iPhone sono forniti da Japan Alps e Mitsumi.

Entrambi i nuovi fornitori hanno già collaborato con Samsung nello sviluppo degli attuatori a sfera, più adatti ai moduli zoom ripiegati rispetto a quelli a molla (cioè quelli che Apple impiega attualmente nei suoi teleobiettivi). Insomma, iPhone 15 Ultra sarà in grado di far concorrenza al nuovo top flagship di Samsung, almeno al modello di quest’anno, perché, per il 2024, Samsung starebbe pensando a un obiettivo con zoom ancora più esclusivo (qui i dettagli).