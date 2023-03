Se state cercando degli auricolari true wireless di ottima qualità ma a un prezzo da urlo non dovreste assolutamente farvi scappare il modello JBL Wave 300 disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente grazie alle offerte di primavera! Per il momento, potrete portarle a casa al costo di appena 52,24€ invece di 99,99€.

Un prezzo interessante per un modello con Dual Connect, pensato per passare da mono a stereo nel sinistro, nel destro o in entrambi gli auricolari in qualsiasi momento mentre si è al telefono, si ascolta musica o si parla con il proprio assistente vocale. Non meno importante, grazie al potente driver da 12 mm godono di un ottimo Deep Bass Sound, un suono intenso e super profondo.

Con le cuffie in ear Bluetooth JBL Wave 300 TWS completamente wireless e con driver dinamici da 12 mm, potrete godervi musica, sport e chiamate stereo con un suono potente e di qualità. Inoltre, la unga durata della batteria ricaricabile vi assicura fino a 6 ore di ascolto e più di 20 ore con la custodia di ricarica rapida. Per ottenere un’1h extra di musica, invece, vi basteranno appena 10 minuti di ricarica!

Le cuffiette, dal design ergonomico e resistente alla pioggia, sono confortevoli e sicure da indossare sempre e ovunque; la forma aperta, invece, migliora la consapevolezza dell’ambiente circostante pur assicurandovi degli ascolti eccezionali. Da menzionare che potrete gestire chiamate in vivavoce, i vostri brano musicali o la vostra assistente vocale con un solo tocco sul lato dell’auricolare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

