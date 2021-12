Lo smartphone più compatto e fatto così, con (metà) LG Wing!

LG Wing ha perso l’ala. Letteralmente: nelle foto pubblicate dall’editor e appassionato di tecnologia Mishaal Rahman, lo smartphone con display ruotabile di LG si trasforma perdendo il display primario, che viene brutalmente rimosso per lasciare spazio a quello più piccolo.

L’operazione somiglia molto a quelle di altri utenti che hanno ben pensato di modificare “leggermente” i loro device aggiungendo o rimuovendo alcune feature fondamentali, come il jack per le cuffie e la porta USB-C, tutti e due installati (“aggiunti”) su due iPhone recenti.

Nessuno, tuttavia, aveva mai assistito a un intervento di questa portata, che mira a “distruggere” un telefono abbastanza ambito (e abbastanza costoso) riportandolo letteralmente all’essenziale.

LG Wing, infatti, si distingue proprio per il doppio display composto da uno schermo di dimensioni e aspetto “normali” e da un secondo pannello più piccolo che si cela sotto di esso. Ebbene, l’utente in questione è riuscito a staccare il corpo principale del telefono (dunque il display primario) trasferendo tutte le componenti essenziali nella parte più piccola.

La fonte di Rahman è il sito di streaming cinese Bilibili, su cui è presente un video che mostra gran parte del processo creativo. A quanto pare, l’utente ha realizzato di persona un telaio più spesso in cui ospitare tutti i componenti indispensabili, inclusa ovviamente la batteria.

Il motivo per cui il modder ha realizzato questo esperimento è… nessuno (almeno apparentemente). Inoltre, a questo singolare telefono quadrato mancano il vivavoce e il sensore di prossimità, motivo per cui il nostro smartphone non è realmente utilizzabile nella quotidianità. L’unico pregio di questo LG “non più” Wing è la compattezza e il fatto di essere particolarmente tascabile; a parte questo, però, non si ravvisano altri vantaggi o lati positivi.

This guy took apart an LG Wing and turned the smaller secondary screen into a standalone smartphone.https://t.co/dFjPSXMMZt pic.twitter.com/2bg6iHqB9V — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 17, 2021