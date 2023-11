MA CHE BOMBA! Auricolari Soundcore a meno di 26€!

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità, e volete acquistare un prodotto "best buy" che sia in grado di competere con i migliori del mercato, allora vi suggeriamo di non perdere l'offerta esclusiva su Amazon sugli auricolari Soundcore P20i! Auricolari wireless, dotati di driver da 10 mm per bassi potenti e resistenza all'acqua IPX5, oggi disponibili a soli 25,49€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, anche grazie al supporto di un comodo coupon sconto da poter attivare direttamente nella pagina prodotto!

Soundcore P20i, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolatri TWS Soundcore P20i, sono l'acquisto perfetto per gli appassionati di musica che non voglio acquistare un prodotto sì economico, ma che sacrifichi la qualità del suono. Con i loro driver da 10mm offrono, infatti, un suono dettagliato e bassi potenziati, ideali per chi vuole godere di un audio ricco e profondo.

Ciò è possibile proprio grazie alla presenza della coppia di driver sovradimensionati da 10mm, capaci di garantire un suono potente e dettagliato, che è poi possibile raffinare grazie a 22 equalizzazioni preimpostate, che possono essere selezionate tramite l'app congiunta. Come se non bastasse, parliamo di un prodotto che certificato IPX5, ovvero resistente all'acqua e, per questo, ideale da usare non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in palestra o sotto la pioggia.

Dotati di una durata strabiliante, con 30 ore complessive di riproduzione (possibili grazie all'ottima custodia di ricarica), gli auricolari Soundcore P20i rappresentano davvero un ottimo affare per chiunque cerchi auricolari di buona qualità, ma ad un prezzo competivo e, per questo, vi invitiamo ad approfittare del prezzo scontato di 25,49€, così da portarvi a casa un prodotto dal suono eccellente, una lunga durata della batteria e persino una buona personalizzazione dell'esperienza di ascolto.

