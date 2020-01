Microsoft Surface GO e Laptop 3 al prezzo più basso in circolazione sul Microsoft Store

A partire da oggi, mercoledì 29 gennaio, Microsoft propone delle interessanti offerte sul proprio store ufficiale. In particolare, l’iniziativa coinvolge il Surface GO e il Surface Laptop 3, due modelli della celebre linea di dispositivi, che in questi anni si è imposta come una delle migliori nel settore dei convertibili e dei notebook. Un’occasione da non farsi sfuggire nel caso si fosse alla ricerca di un nuovo portatile basato su Windows 10.

Per quanto riguarda il Laptop 3, si tratta di uno dei nuovi dispositivi presentati da Microsoft nel corso dell’evento tenutosi a novembre 2019. Disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, si tratta di un notebook configurabile a seconda delle proprie esigenze. Le versioni base hanno infatti a disposizione, rispettivamente, i processori Intel Core i5 e AMD Ryzen 3580 U, con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di SSD.

Le varianti top, invece, sono equipaggiate con processori Intel Core i7 di decima generazione e AMD Ryzen 3580 U, 16 Gigabyte di RAM (le versioni da 16 GB di RAM sono disponibili in esclusiva sul Microsoft Store e sono coinvolte nell’offerta) e 512 GB di SSD. Inoltre, il modello da 13,5 pollici presenta una particolarità: la tastiera è realizzata interamente in alcantara, restituendo una sensazione al tatto unica nel suo genere. In ogni caso, grazie alle offerte messe a punto di Microsoft, tutte le versioni possono essere acquistate con uno sconto fino al 15% attraverso questo indirizzo.

Il Surface GO invece è il dispositivo pensato dall’azienda di Redmond per la massima portabilità. Integra infatti un display da 10 pollici e ha a disposizione i processori Intel Pentium Gold 4415Y, accoppiati a 4 o 8 Gigabyte di RAM e a 64 o 128 Gigabyte di storage. In più, esattamente come il Surface Pro 7, presenta una tastiera sganciabile con meccanismo magnetico. Anche questo modello, a seconda delle versioni, può essere acquistato con uno sconto fino al 15% rispetto ai prezzi di listino, che partono da appena 459 euro.

Infine, un’importante precisazione. All’interno dello store infatti Microsoft chiarisce testualmente che “l’offerta migliore è la nostra, te lo promettiamo. Acquista senza pensieri il tuo nuovo dispositivo Surface: se in seguito lo troverai a un prezzo più basso ti rimborseremo la differenza.” In tal senso, basterà contattare il numero 800-598979 per vedersi restituita la differenza.