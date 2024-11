Unieuro fa il botto nel Black Friday! Motorola Moto G85 a 179€

Unieuro sta preparando le sue ultime offerte per il Black Friday 2024, e tra le occasioni imperdibili c'è anche il Motorola Moto G85, uno smartphone Android che, considerando il prezzo attuale, non ha rivali. Grazie ad uno sconto extra applicabile direttamente nel carrello, il prezzo scende a soli 179€.

Motorola Moto G85, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Moto G85 è consigliato per chi cerca uno smartphone affidabile, magari da regalare a Natale, capace di offrire un'esperienza d'uso di alto livello senza compromettere il prezzo. Con uno sconto notevole dal prezzo originale di 329,90€, è l'opportunità perfetta per gli appassionati di tecnologia che desiderano un telefono con prestazioni ottime, ma senza spendere una fortuna.

Grazie alla sua connettività 5G, al processore Snapdragon 6s Gen 3, e alla ricarica rapida da 33W abbinata a una batteria da 5000 mAh, il Motorola Moto G85 si adatta perfettamente alle esigenze di chi richiede velocità, autonomia ed efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, sia lavorative che di svago.

Inoltre, questo smartphone si distingue per gli amanti della fotografia e dei video, offrendo un comparto fotografico da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell'immagine. La qualità dell'immagine è ulteriormente arricchita da un display curvo pOLED da 6.67" FHD+ che garantisce un'esperienza visiva cinematografica, accresciuta dall'audio multidimensionale in Dolby Atmos. Chi desidera un telefono elegante potrà inoltre apprezzare il design ultra sottile e leggero, con finiture di qualità, inclusa l'opzione in materiale premium vegano. Il Motorola Moto G85 è quindi perfetto per chi non vuole scendere a compromessi tra estetica, prestazione e prezzo.

Vedi offerta