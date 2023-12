Dopo aver trattato consigli per gli acquisti natalizi per questo 2023, come le cuffie e gli auricolari ideali da regalare o gli smartwatch perfetti per il periodo natalizio, desideriamo ora focalizzarci nuovamente sulle proposte più azzeccate in vista delle festività imminenti, concentrandoci questa volta sugli smartphone.

Non ci addentreremo in una guida generica per individuare i migliori smartphone, ma piuttosto forniremo una mini-guida finalizzata a suggerirvi l'acquisto di uno smartphone adatto come regalo di Natale. In questo periodo di forti sconti, è possibile che alcuni dei modelli menzionati siano addirittura in offerta, un motivo in più per considerare l'idea di regalare uno smartphone a Natale.

I migliori smartphone da regalare a Natale sotto i 200€

Motorola Moto G54

Xiaomi Redmi Note 12

Samsung Galaxy A14

OPPO A78

Realme C 53

TCL 40NXTPAPER

